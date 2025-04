Ronaldinho : Signature validée au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur la saison du PSG, Ronaldinho a notamment souligné le travail réalisé par Luis Enrique qu'il avait brièvement croisé à Barcelone en 2003. Le Brésilien n'a pas manqué d'encenser le technicien espagnol qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec le PSG.

Il y a quelques semaines, le PSG officialisait la prolongation du contrat de Luis Enrique, désormais lié jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Un choix fort qui vient récompenser un changement de projet payant. Et Ronaldinho valide cette stratégie.

Ronaldinho encense Luis Enrique

« J'ai vu ce week-end qu'il avait encore gagné le titre. J'ai vu de très belles images de Luis Enrique avec tous ses joueurs. C'est quelqu'un qu'on aime. Il est entier. Il donne tout. Il sait ce qu'il fait, ce qu'il construit. On s'est croisé à Barcelone quand je suis arrivé (en 2003). J'admire beaucoup cette personne et je la respecte. C'était un grand joueur qui est devenu un immense entraîneur. Il a tout gagné au Barça et fait de très belles choses avec la sélection espagnole. Il va réussir dans ce qu'il construit à Paris. Il met en place un bon projet de jeu séduisant. Le PSG est une équipe avec un gros potentiel, en devenir », promet l'ancien numéro 10 du PSG dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Le PSG est une équipe avec un gros potentiel, en devenir»

« Le PSG continue de faire de l'excellent travail. Ça va finir par payer. Ses dirigeants le savent. C'est toujours difficile d'aller au bout en Ligue des champions mais je crois que ça devient de plus en plus possible pour Paris. Ils ont frappé un grand coup contre Liverpool (0-1,1-0, 4-1 aux t.a.b.) et avaient déjà été impressionnants face à Manchester City (4-2). Cette qualification marque les esprits. Elle donne aussi confiance aux joueurs. Le PSG a une équipe qui progresse énormément en ce moment. Dans un style différent d'avant et avec un très grand entraîneur », ajoute Ronaldinho.