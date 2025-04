Adil Rami, Florent Manaudou… Un malaise éclate dans Danse avec les stars !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Un vent de tension soufflerait dans les coulisses de "Danse avec les stars". Si l’attitude de Florent Manaudou et Adil Rami est louée en interne, les retours ne sont pas les mêmes concernant Claude Dartois et Julie Zenatti si l’on se fie à plusieurs témoignages, de quoi créer une ambiance pesante…

Si Frank Leboeuf a été éliminé, l’autre champion du monde de football est encore engagé dans "Danse avec les stars". Ce vendredi soir, Adil Rami retrouvera le parquet de l’émission face aux candidats encore en lice : Florent Manaudou, Julie Zenatti, Mayane, Lénie Vacher, Jungeli et Claude Dartois. Ce dernier, connu pour ses participations dans le jeu d’aventure "Koh-Lanta", ferait parler de lui dans les coulisses.

« Il fait un peu le mariole face à de grosses stars comme Adil ou Florent »

A en croire les révélations de Public, Claude Dartois n’échapperait pas aux critiques dans les coulisses de DALS, la faute à son comportement. « Il fait un peu le mariole face à de grosses stars comme Adil ou Florent, qui sont restés très simples et n’en font pas des caisses, témoigne une source. Les candidats moins connus imposent et refusent des trucs aux équipes. Ce qui leur complique la tâche ».

« Elle est dans la compétition et consacre moins de temps aux conversations entre candidats »

Un autre cas ferait réagir en interne, concernant cette fois la chanteuse Julie Zenatti. « Elle est un peu moins souriante ces derniers jours, elle est dans la compétition et consacre moins de temps aux conversations entre candidats, révèle une source proche de la production au magazine people. Depuis le début, elle critique le fait qu’ils n’aient pas recruté des personnalités de même niveau. Elle déplore que certains démarrent avec de grosses facilités, comme Lenie ». Un technicien de plateau confirme l’ambiance pesante : « Julie est plus distante avec les équipes et ne mange pas avec les autres à la cantine. Elle répète toute seule, s’est détachée et à l’arrivée, ce sont aussi les autres qui se sont éloignés. »