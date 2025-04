PSG : Le transfert que personne ne voulait ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Luis Enrique a prolongé, quid de Luis Campos ? L'entraîneur du PSG a confié en conférence de presse qu'il aimerait voir le conseiller football du club parisien, qui était à l'origine de sa signature en 2023, poursuivre à ses côtés du Paris Saint-Germain. Il n'en est rien pour le moment puisque les dirigeants ne veulent pas le conserver selon Daniel Riolo. L'éditorialiste de RMC a fait part d'une petite anecdote sur sa première recrue : Vitinha.

Le visage de la direction du PSG a souvent changé depuis le début de l'ère-QSI en 2011. Luis Campos a été nommé conseiller football du club en juin 2022 dans la foulée du départ de Leonardo qui était jusqu'alors le directeur sportif. Contractuellement lié au Paris Saint-Germain jusqu'en juin prochain, le dirigeant portugais n'a toujours pas été reconduit par ses supérieurs au contraire de Luis Enrique (2027) qui avait d'ailleurs été nommé entraîneur par Luis Campos en personne un an après son arrivée.

«Le club n'arrive pas à faire Zidane comme ils le pensaient»

Luis Campos semble avoir mis les ultras du PSG dans sa poche puisque ces derniers ont affirmé par le biais d'une banderole déployée au Parc des princes le 5 avril dernier que l'avenir du conseiller football du club était à Paris. Néanmoins, Campos n'a pas eu les mains libres dès son arrivée en 2022 pour bâtir l'effectif qui est tant apprécié des observateurs et des fans du PSG à l'instant T selon Daniel Riolo. « Dans un premier temps quand Campos arrive, et que le club n'arrive pas à faire Zidane comme ils le pensaient, que Campos prend le poste et fait venir Galtier, toute cette période là, je ne suis pas sûr qu'il ait les mains libres pour faire ce qu'il a envie à ce moment là ».

«Vitinha, tout le monde doutait de lui quand il a signé»

La première recrue de l'ère Luis Campos au PSG n'était autre que Vitinha pour 40M€ annoncée le 30 juin 2022. Pendant l'émission de l'After Foot de lundi soir, l'éditorialiste de RMC qu'est Daniel Riolo a affirmé qu'ils étaient très peu à croire en Vitinha à son arrivée au Paris Saint-Germain. « Petit à petit, quand il a entendu qu'on ne voulait plus faire de la grande star et qu'on pourrait essayer de construire autre chose avec un autre état d'esprit, prendre Vitinha, tout le monde doutait de lui quand il a signé. Joao Neves, moins parce qu'on sentait que c'était un espoir. Il y a eu des bons coups faits par Campos ».