PSG : Luis Enrique l'admire, il arrive à Paris !

Amadou Diawara

Entraineur du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery va retrouver le Parc des Princes ce mercredi soir. En effet, le club de la capitale reçoit Aston Villa en quart de finale de la Ligue des Champions. Sur le banc du PSG depuis l'été 2023, Luis Enrique va faire face à un entraineur qu'il admire.

Tombeur de Liverpool en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi doit se frotter à un autre club anglais au tour suivant. En effet, le club de la capitale est opposé à Aston Villa en quart de finale de la C1. Les hommes de Luis Enrique reçoivent les Villans au Parc des Princes ce mercredi soir, avant de se déplacer au Villa Park de Birmingham mardi prochain.

Unai Emery retrouve le PSG en Ligue des Champions

Sur le banc du PSG entre 2016 et 2018, Unai Emery va retrouver le Parc des Princes ce mercredi soir. L'occasion pour lui de faire face à Luis Enrique. Un entraineur qu'il a affronté à 10 reprises. Et le bilan de leurs confrontations tourne à l'avantage de Luis Enrique, qui compte 7 victoires, 1 nul et 2 défaites face à Unai Emery. Malgré tout, l'actuel coach du PSG est un grand admirateur de son prochain adversaire.

Luis Enrique est un admirateur d'Unai Emery

D'après les indiscrétions de L'Equipe, Luis Enrique s'est intéressé à la montée en puissance d'Unai Emery à Valence et à Séville. Et il apprécierait son approche humble et exigeante du métier. De surcroit, Luis Enrique serait admiratif de sa capacité à tirer vers le haut des effectifs de second plan. Toujours selon L'Equipe, l'ancien coach du FC Barcelone n'a pas oublié la remontada face au PSG d'Unai Emery. D'ailleurs, le 4-0 du match aller aurait nourri chez lui un esprit de revanche, le poussant également à quitter le Barça. Luis Enrique ayant pris cher durant les trois semaines précédents le retour au Camp Nou. Aujourd'hui, l'ex-sélectionneur de l'Espagne aborderait son duel face à Unai Emery d'une façon différente, même s'il se méfie de sa capacité à appuyer sur les points faibles de son PSG.