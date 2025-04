Transfert - PSG : Le boss a signé une masterclass !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, Luis Campos a finalisé un très grand nombre de transferts à Paris. Si le conseiller football portugais a réalisé quelques flops sur le mercato, Daniel Riolo n'a pas manqué de mettre en lumière l'une de ses masterclass : le recrutement de Vitinha.

En fin de contrat le 30 juin, Luis Campos devrait quitter le PSG cet été. Comme annoncé par Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot, le conseiller football portugais veut continuer son aventure à Paris. Toutefois, les hautes sphères du club rouge et bleu ne comptent pas le prolonger.

«Il y a eu des bons coups faits par Campos»

« Campos veut rester, mais le PSG ne veut pas qu'il reste. Parce que s'ils voulaient qu'il reste, il aurait resigné depuis longtemps. Ils ne veulent plus de lui. Quand on parle du directeur sportif et de son travail et qu'on dit qu'il a eu des échecs comme ça arrive pour un directeur sportif, c'est moins grave quand c'est au PSG l'échec. Tu peux prendre 2 attaquants à 90M€, l'un est parti et l'autre tu le fais peu jouer, c'est pas un problème. Si ça arrive dans un autre club de Ligue 1, tu traînes le boulet pendant 5 ans. Cette année, j'ai aimé souligner qu'il était très intéressant », a révélé Daniel Riolo ce lundi soir.

«Vitinha, tout le monde doutait de lui quand il a signé»

Dans la foulée, Daniel Riolo a fait un bilan du passage de Luis Campos au PSG, louant notamment le choix de recruter Vitinha. « Dans un premier temps quand Campos arrive, et que le club n'arrive pas à faire Zidane comme il le pensait, et que Campos prend le poste et fait venir Galtier, toute cette période-là, je ne suis pas sûr qu'il ait les mains libres pour faire ce qu'il a envie à ce moment-là. Petit à petit, quand il a entendu qu'on ne voulait plus faire de la grande star et qu'on pourrait essayer de construire autre chose avec un autre état d'esprit, prendre Vitinha, tout le monde doutait de lui quand il a signé. Joao Neves, moins parce qu'on sentait que c'était un espoir. Il y a eu des bons coups faits par Campos », a conclu le journaliste français sur les ondes de RMC Sport.