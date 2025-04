Incroyable, une star de CNews menace publiquement Daniel Riolo !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Daniel Riolo s'en est pris à Jean-Marc Morandini sur les réseaux sociaux après que la récente polémique dans l'After Foot a fait l'objet d'un débat sur le plateau de son émission, l'animateur de CNews a répondu au journaliste de RMC en le menaçant de l'attaquer en justice.

La présence de Caroline Yadan sur le plateau de l'After Foot la semaine dernière n'en finit plus de faire parler. Il faut dire que la députée Renaissance a tenu des propos qui ont fait réagir après avoir présenté les conclusions de son rapport parlementaire a mené sur les dérives communautaristes et islamistes dans le sport. Et son analyse a fait réagir sur le plateau de télévisions, notamment celui de Jean-Marc Morandini sur CNews.

Riolo attaque Morandini...

Ainsi, Anthony Samama, maire-adjoint du XVe arrondissement de Paris chargé de la sécurité et de la prévention, a pointé du doigt les excuses de Gilbert Brisbois quelques jours après le passage à l'antenne de Caroline Yadan : « C'est la liberté d'expression de Caroline Yadan qui est menacée. On voit bien qu'il y a une inversion totale des rapports. Malheureusement, ce présentateur fait preuve d'une faiblesse et d'une couardise incroyables ». Visiblement très agacé, Daniel Riolo a ainsi répondu à cet extrait sur les réseaux sociaux en s'en prenant notamment à Jean-Marc Morandini : « Être bousculé dans l’émission d’une personne condamné deux fois pour des faits très graves d’agressions sexuelles sur mineures… la franchement honneur ! Que l’After soit insulté depuis 3 jours par les deux extrêmes c’est pas si mal finalement … Morandini ».

... qui le menace d'un procès !

Des propos qui ont cette fois fait réagir Jean-Marc Morandini qui menace Daniel Riolo de l'attaquer pour diffamation. « Donc en plus d’être soumis, tu es un menteur ! D’ ne part aucune réponse sur le fond et pour ta seule défense un argument inventé d’agression sexuelle sur mineur. Soit tu retires dans l’heure, soit je t’attaque en diffamation ! Le procès concerne des Sms et aucune agression ! Tu es censé être journaliste donc savoir ce que tu dis… Censé… », écrit l'animateur de CNews su X.