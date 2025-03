Mbappé : Le geste obscène qui choque Laure Boulleau

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeudi, l'UEFA a ouvert une enquête à l'encontre de plusieurs joueurs du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, pour comportement indécent. Cela serait en rapport avec la demi-finale retour entre le club espagnol et son homologue de l'Atlético de Madrid puisque des gestes obscènes ont été aperçus. Laure Boulleau trouve le geste des joueurs très déplacé.

Alors que les joueurs du Real Madrid venaient de valider leur qualification en demi-finales de la Ligue des champions face à leurs rivaux, certains ont été aperçus en train de faire des gestes obscènes en direction du public. Sur une vidéo, on voit donc Kylian Mbappé se toucher les parties génitales face aux supporters de l'Atlético de Madrid. Une scène incompréhensible pour Laure Boulleau.

Mbappé a dépassé les bornes ?

Provocateur face aux tribunes de l'Atlético de Madrid, Kylian Mbappé recevra peut-être une sanction de l'UEFA, qui a ouvert une enquête. « Honnêtement, je n’en sais rien s’il faut sanctionner ou pas, mais je trouve qu’on a plus de classe quand on termine un match, peu importe la rivalité avec l’adversaire, quand on a une attitude respectable. Je donne un exemple, j’ai vu des combats de boxe où ils se tapent dessus pendant une heure, et à la fin il y a ce respect entre les deux athlètes » commente Laure Boulleau dans le Canal Football Club à propos de cet épisode.

« Je déteste ce genre d'attitude »

L'ancienne joueuse du PSG n'a pas hésité à réprimander l'attitude de Kylian Mbappé en attendant de savoir s'il y aura une sanction. « Je trouve qu’on grandit et qu’on fait preuve d’intelligence quand on a une belle attitude. Je déteste ce genre d’attitude auprès des supporters, c’était pour moi pas classe. Surtout après une séance de tirs au but à l’arraché » poursuit-elle.