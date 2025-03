Mbappé - Real Madrid : La presse espagnole annonce la fin !

Pierrick Levallet

Arrivé libre l’été dernier après son départ du PSG, Kylian Mbappé a mis un peu de temps avant de s’adapter au Real Madrid. Mais l’international français semble avoir enfin mis fin à ses galères. À l’image de ses deux buts contre Leganés ce samedi soir, l’attaquant de 26 ans a repris la confiance.

Sa signature au Real Madrid l’été dernier a fait grand bruit sur le mercato. Ses débuts, eux, ont été plus discrets. Auteur d’une première partie de saison mitigée, Kylian Mbappé avait essuyé quelques critiques. L’ancien du PSG peinait à s’adapter à son nouvel environnement, et cela se répercutait sur son jeu.

Mbappé a enfin repris du poil de la bête ?

L’attaquant de 26 ans semblait néanmoins s’être remis la tête à l’endroit en janvier, avant de repartir dans ses travers entre février et mars. Kylian Mbappé peinait à retrouver cette confiance qui a fait sa force au cours des dernières années. Mais à en croire la presse espagnole, les galères seraient terminées pour le champion du monde 2018.

29% des buts du Real Madrid inscrits par Mbappé !

Le Kylian Mbappé peu en réussite et qui manquait ses tirs au but semble appartenir au passé comme le souligne AS. Avec ses 33 réalisations jusqu’à présent, le Français a inscrit 29% des buts marqués par le Real Madrid cette saison. En nette progression, il n’est plus très loin d’avoir marqué un tiers des buts des Merengue à lui tout seul. Le grand Kylian Mbappé est peu à peu en train de s’illustrer au Real Madrid.