OM - «Ça me casse les cou*lles» : Nasri pète les plombs en plein live !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à commenter les prestations de l'OM, Samir Nasri n'a pas été tendre avec son club formateur. En effet, l'ancien joueur d'Arsenal et Manchester City s'agace du niveau des Marseillais, qui se sont notamment inclinés contre Reims (1-3) et qui voient donc l'AS Monaco s'imposer comme le nouveau dauphin du club phocéen. La situation devient urgente.

Depuis le début de la saison, l'OM se place comme le favori dans la course à la deuxième place de Ligue 1 derrière l'intouchable PSG. Cependant, le club phocéen connaît un passage très délicat. En effet, les Marseillais ont perdu 4 de leurs 5 derniers matches de championnat, contre Lens au Vélodrome (0-1), mais également lors des trois derniers déplacements à Auxerre (0-3), à Paris (1-3) et à Reims (1-3). Résultat, l'AS Monaco est désormais deuxième de L1 tandis que l'OGC Nice, Strasbourg, le LOSC ou encore l'OL sont désormais très proche. Une situation qui fait craquer Samir Nasri.

«Qu’est-ce qu’il y a, ça me fait chier frère»

« Change de sujet. Qu’est-ce qu’il y a, ça me fait chier frère. Il faut qu’ils se qualifient en Ligue des champions. Bien sûr que ça me casse la tête. Lyon a perdu ? Il n’y a pas que Lyon, y’a Strasbourg, si Lille battent Lens ils reviennent quatrième (ce qui s’est produit plus tard dans la journée, NDLR). Ensuite tu dois jouer Monaco, tu dois jouer Lille… », lâche l'ancien joueur de l'OM en plein live avec AminemaTué pour la présentation de leur équipe de Kings League, avant d'en rajouter une couche.

«J’ai failli casser mon ramadan à cause d’eux !»

« Tu as des matchs censés être faciles mais l’OM n’arrive pas à jouer contre les blocs bas, ça me casse les couilles, c’est les mêmes matchs. Auxerre, Reims, à 75% de possession de balle. Allez tu en prends trois, ça me casse les couilles. Ce serait le top de finir en Ligue des champions mais ils me font peur sa race, j’ai failli casser mon ramadan à cause d’eux ! », ajoute Samir Nasri.