OM : Rabiot craque, son départ est annoncé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre Reims le week-end dernier, Adrien Rabiot n'avait pas manqué de pousser un gros coup de gueule contre certains de ses coéquipiers. Une sortie qui démontre que l'ancien joueur du PSG est en train de craquer et que son départ n'est pas une utopie.

La défaite contre Reims (1-3) place l'OM dans une situation compliquée dans la course à la Ligue des champions, alors que la deuxième place ne semblait pas devoir lui échapper. Par conséquent, Adrien Rabiot n'a pas manqué de pousser un coup de gueule après le match. Et pour Eric Di Meco, la raison est claire. Sans Ligue des Champions, il partira.

«Rabiot, s’il parle comme ça, c’est qu’il craque»

« Des mecs investis dans le club, il y en a deux : Balerdi et Rongier. Tous les autres sont de passage. Et Rabiot, s’il parle comme ça, c’est qu’il craque. Il a joué à Paris et à la Juve. Lui prend du plaisir cette année. J’ai vraiment l’impression qu’il a envie que l’OM aille en Ligue des champions pour rester », lâche l'ancien joueur de l'OM au micro de RMC avant de poursuivre.

«Il sait très bien que si le club ne va pas en Ligue des champions, il va partir»

« Mais il sait très bien que si le club ne va pas en Ligue des champions, il va partir. Il dit juste: "Les gars. Moi, la Ligue des champions la saison prochaine, je vais la faire. On a une chance incroyable de pouvoir la jouer ici et vous ne faites pas l’effort !" Tu peux dire ça sans avoir fait un bon match. Sauf que dans l’état d’esprit, il est là », ajoute Eric Di Meco.