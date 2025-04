La bagarre qui a fait trembler l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ce fut très chaud à l’Olympique de Marseille pendant le passage de Gennaro Gattuso sur le banc de touche entre fin septembre 2023 à février 2024. Alors que Jean-Pierre Papin aurait pris volontairement les rênes de l’équipe première à en croire Romain Molina, le coach italien lui avait grillé la priorité. Une critique émanant de Papin sur le management de son homologue italien ne serait pas du tout passée, faisant grimper le risque de bagarre en interne…

La saison 2023/2024 fut particulièrement chaotique à l’OM. Dès le mois de septembre, une réunion entre certains dirigeants du club et des associations de supporters avaient lieu. Le ton était monté et Marcelino estimait qu’il n’était plus sain pour lui de travailler dans de telles conditions. L’entraîneur espagnol démissionnait et laissait donc indirectement sa place à Gennaro Gattuso.

Papin voulait le poste de Gattuso avant sa nomination ?

Un choix qui ne semble pas avoir plus à Jean-Pierre Papin. L’ancien attaquant star de l’OM qui était à l’époque conseiller du président Pablo Longoria, lorgnait la succession de Marcelino d’après Romain Molina. Ce mardi sur YouTube, le journaliste d’investigation affirme que Papin avait postulé pour devenir entraîneur de l’équipe première, en vain puisque le job avait été offert par le président Longoria à Gennaro Gattuso.

La critique de Papin n’est pas passée, Gattuso était prêt à se battre ?

En parallèle, quelques jours plus tard avec le départ de Javier Ribalta officialisé le 11 octobre 2023, Jean-Pierre Papin se serait vu directeur du football à la place de l’Espagnol toujours selon Romain Molina. Mais il n’en a rien été. Papin a été simplement nommé coach de l’équipe réserve de l’OM et n’avait pas manqué de faire part de son avis concernant un manque de travail des attaquants sous Gattuso en interview. Ce qui n’aurait pas plu du tout à Gennaro Gattuso. Le coach italien aurait même expliqué en coulisses qu’il ne valait mieux pas qu’il croise Jean-Pierre Papin sous peine que ça dégénère…Une bagarre entre la légende de l’OM et l’ex-entraîneur a donc été évitée de justesse...