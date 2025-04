OM - De Zerbi : La grosse accusation !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Spécialiste du football anglais intervenant notamment sur RMC en France, le journaliste Julien Laurens a donné son avis sur les difficultés de Roberto De Zerbi à l’OM, en les comparant avec celles qu’il a pu rencontrer à Brighton la saison dernière. Alors que plusieurs joueurs marseillais ont été blessés récemment, surtout des internationaux, il estime que la gestion du technicien italien en est peut-être la cause.

Déjà privé de joueurs importants dernièrement comme Amir Murillo et Pierre-Emile Hojbjerg, l’OM va désormais devoir faire sans Leonardo Balerdi, et peut-être jusqu'à la fin de la saison. L’Argentin souffre d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche et va manquer plusieurs semaines de compétition. Les pépins physiques semblent s’accumuler ces derniers temps à Marseille, ce qui surprend le journaliste Julien Laurens, spécialiste du football anglais et qui a suivi Roberto De Zerbi lors de ses deux saisons passées à Brighton.

« Dans les premières saisons de De Zerbi, c’est très rare qu’il y ait autant de blessés »

« Il y a des blessés à l’OM, c’était le cas la saison dernière à Brighton ? Il y a eu plein de blessés, mais pas qu'en fin de saison. Surtout à partir de novembre si je me rappelle bien. Alors, ils jouaient la Ligue Europa aussi, et ils ont vraiment eu beaucoup de mal à gérer, De Zerbi, le club et les joueurs, les matchs jeudi-dimanche, dimanche-jeudi... Mais le truc avec les blessures, c’est que ce n’était pas vraiment le cas la saison d’avant. C’est pour ça que je suis un peu surpris que ce soit comme ça cette année à l’OM, parce que finalement, dans les premières saisons de De Zerbi, c’est très rare qu’il y ait autant de blessés. Donc je ne comprends pas trop », a confié Julien Laurens, dans un entretien accordé au Phocéen.

« Est-ce qu’à un moment donné il n’a pas fait jouer toujours les mêmes joueurs à l’OM ? »

Le point commun des derniers joueurs blessés à l’OM est qu’ils sont tous internationaux, de quoi remettre en question la gestion de Roberto De Zerbi ? « On parlait en Angleterre de l’intensité qu’il réclame à l’entraînement ? Oui, un peu. Mais encore une fois, la première saison, il n’y a pas de problème de ce côté-là. Est-ce qu’à un moment donné il n’a pas fait jouer toujours les mêmes joueurs à l’OM ? Si en plus ce sont des internationaux qui voyagent beaucoup… L’an dernier à Brighton, à cause des blessures, il n’avait pas pu faire tourner. C’est ce qui avait expliqué un petit peu la fin de saison galère. Parce que la Ligue Europa, bon, ils ont kiffé, ce n’était jamais arrivé, c’est normal qu’ils la jouent à fond. En championnat, en revanche, ils avaient beaucoup souffert. C’est un entraîneur super exigeant. Et si tu ne fais pas bien tourner, les corps peuvent en souffrir », a ajouté Julien Laurens.