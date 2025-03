OM : Cauchemar pour De Zerbi, le pire est confirmé...

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi, l'Olympique de Marseille a essuyé une lourde défaite face au Stade de Reims (3-1) mais a également perdu Leonardo Balerdi, pilier de la défense marseillaise, sortant sur blessure. Le capitaine phocéen souffre d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche qui pourrait mettre fin à sa saison.

Samedi, l’Olympique de Marseille a perdu plus que trois points sur la pelouse du Stade de Reims. Touché au genou gauche, Leonardo Balerdi avait dû quitter les siens dès la demi-heure de jeu, se blessant seul sur un appui. « Je suis attristé d'avoir perdu Balerdi, ça pèse encore plus que la défaite, confiait Roberto De Zerbi en conférence de presse après le revers phocéen. J'espère qu'il sera vite remis sur pied car avec (Derek) Cornelius, c'est le seul défenseur central qu'on ait puisque Luiz Felipe est aussi blessé. » Malheureusement pour l’OM, le bilan est lourd.

L’entorse est confirmée pour Balerdi

Alors que son genou était encore trop gonflé pour passer des examens dimanche, le verdict est tombé ce lundi. RMC et La Provence révèlent que Leonardo Balerdi souffre, comme redouté, d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche qui va lui faire manquer quelques semaines de compétition.

Fin de saison pour Balerdi ?

On peut craindre une fin de saison pour le capitaine de l’OM, alors qu’il ne reste plus que 7 journées de Ligue 1 à disputer. Le dernier match de cet exercice aura lieu le samedi 17 mai pour la formation phocéenne, avec la réception du Stade Rennais. A-t-on une chance de revoir Balerdi avant cette date ? Cela n’est pas certain...