Greenwood : «C’est bon, on va arrêter», l’OM implose !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood avait démarré son aventure sur les chapeaux de roues. Néanmoins, au fil des semaines, l’attaquant anglais a connu de plus en plus de difficultés. Un des problèmes récurrents le concernant réside dans son incapacité à prendre part aux tâches défensives, et à un manque de mouvements. Ce qui aurait fait craquer Pierre-Emile Hojbjerg en début de saison avec un clash révélé par le journaliste Romain Molina.

A l’Olympique de Marseille, un joueur semble faire l’unanimité en particulier : Adrien Rabiot. Romain Molina a révélé sur sa chaîne YouTube mardi soir que l’international français était l’un des éléments les plus assidus dans un travail personnel après les séances d’entraînement et au niveau des soins. En outre, il serait perçu comme étant irréprochable depuis sa signature à la mi-septembre.

L’OM a fait tapis sur Mason Greenwood

Tout le contraire de Mason Greenwood à en croire les informations récoltées par le journaliste d’investigation. Indiscutable, puis déclassé à plusieurs reprises par Roberto De Zerbi en raison d’un investissement pas optimal aux entraînements, Mason Greenwood dirait tout bonnement oui à tout sans broncher et sans esprit de rébellion afin d’inverser la tendance. Et pourtant, Romain Molina souligne les risques pris par l’OM au niveau de son recrutement dans un climat délétère pour des raisons morales concernant ses violences et viols envers sa compagne. De plus, l’Olympique de Marseille a tout fait pour le mettre à l’aise en lui trouvant une gynécologue anglaise pour sa femme.

Hojbjerg a craqué en début de saison, l’OM se range peu à peu derrière le Danois ?

Mais le retour sur investissement est tout sauf total. Et pourtant, personne ne lui dirait jamais rien à Mason Greenwood, mis à part Pierre-Emile Hojbjerg. Une prise de tête aurait éclaté à ce sujet et ce, dès le début de la saison puisque le milieu de terrain danois aurait craqué et lâché un « non, c’est bon. On va arrêter ». La cause ? Le fait que Greenwood marchait. Une notion d’efforts qui n’est donc pas partagée de tous et au vu de la tournure prise par les évènements depuis, fait jaser en interne à l’OM.