OM - «Il n’est plus là» : Greenwood est parti !

Depuis quelques semaines, l’OM marque le pas dans la course à la deuxième place comme en témoigne la récente défaite à Reims (1-3). Une rencontre durant laquelle Mason Greenwood a une nouvelle fois déçu, ce qui commence à inquiéter Daniel Riolo.

Auteur d'une première partie de saison très convaincante, Mason Greenwood est bien plus en difficulté ces dernières semaines. Le numéro 10 de l'OM a confirmé cette tendance samedi à Reims, où le club phocéen s'est incliné (1-3). D'ailleurs, Daniel Riolo considère que l'ailier anglais a disparu. « Il n’est plus là », assure-t-il.

Riolo inquiet pour Greenwood

« Tu joues Reims qui ne bat personne... Que tu perdes 1-0 parce que tu es braqué mais là, non, tu en as pris trois et ça suit une très mauvaise série. Greenwood ne revient pas, il n'est plus là. Le management de De Zerbi avec Greenwood ne marche pas », lance l’éditorialiste de RMC au micro de l’After Foot, avant d’évoquer le cas Rabiot.

«Le management de De Zerbi avec Greenwood ne marche pas»

« Il y a aussi une question à se poser sur la sortie de Rabiot, Rongier l'a aussi un peu fait dans son analyse. Je ne dis pas qu'il n'a pas raison mais Rabiot ne fait pas un bon match non plus mais surtout, comment ça va être pris? Dans quel état est le vestiaire - qui avair l'air fantastique - pour avoir des prestations aussi insipides sur le terrain? », s’interroge Daniel Riolo.