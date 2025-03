«Ça me casse les coui****», l'OM le fait vriller !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que l'OM restait sur deux défaites consécutives avant la trêve, le club phocéen a de nouveau chuter face à Reims (3-1). Une défaite qui permet à Monaco de repasser 2ème de Ligue 1, tandis que Marseille (3ème) voit la concurrence se rapprocher. La qualification pour la Ligue des Champions est ainsi en danger, ce qui agace particulièrement Samir Nasri.

Pour l'OM, la qualification pour la prochaine Ligue des Champions est vitale. Mais voilà que le club phocéen se retrouve en danger. Avec leur défaite face à Reims ce week-end, les joueurs de Roberto De Zerbi n'occupent plus la deuxième place. Alors que Monaco est repassé devant l'OM, derrière, la concurrence revient : Nice et Lille sont à 2 points, Strasbourg à 3 et Lyon à 4. Attention donc pour l'OM.

« Ça me fait chier »

Ça fait donc 3 défaites de suite en Ligue 1 pour l'OM. De quoi faire vriller Samir Nasri. Invité sur le live Twitch d'AmineMaTué, l'ancien Olympien a balancé à propos de la situation actuelle du club phocéen : « Ça me fait chier, il faut qu'ils se qualifient en Ligue des Champions. Bien sûr que ça me casse la tête. Il n'y a pas que Lyon, il y a Strasbourg, il y a Lille qui revient 4ème. Après, tu as des matchs difficiles, tu doit jouer Monaco, Lille. Tu as des matchs faciles, mais l'OM n'arrive pas à jouer contre des blocs bas ».

« Ils me font peur »

« Ça me casse les couilles. C'est les mêmes matchs, Auxerre, Reims, tu as 75% de possession, tu en prends 3. Ça me casse les couilles. Ça serait le top que l'OM finisse en Ligue des Champions, mais ils me font peur. J'ai failli casser mon ramadan à cause d'eux », a poursuivi Samir Nasri.