Catastrophe à l'OM, l'annonce folle en live !

A l'Olympique de Marseille, l'heure est à la cellule de crise au vu des résultats de ces dernières semaines. Plus dauphin du PSG pour la première fois depuis des mois, l'OM est chassé et pourrait perdre pied dans la course à la Ligue des champions si la tendance n'évoluait pas. Walid Acherchour craint d'ailleurs une catastrophe dans le projet marseillais avec des départs...

En l'espace de cinq matchs, l'OM s'est incliné à quatre reprises : fin février face à Auxerre (3-0), contre Lens (1-0), le PSG (3-1) et le Stade de Reims (3-1) pendant le mois de mars. Un bilan négatif pour l'Olympique de Marseille qui s'est fait doubler par l'AS Monaco au classement de Ligue 1 malgré son avance un temps considérable.

«De Zerbi, est-ce qu’il reste l’an prochain ? S’il n’y a pas de Ligue des Champions, est-ce que Rabiot reste l’an prochain ?»

Désormais 3ème avec seulement deux points d'avance sur son premier poursuivant niçois, l'OM voit son grand objectif Ligue des champions être remis en cause à sept journées du dénouement du championnat. Sur les ondes de RMC samedi soir, Walid Acherchour s'est dit choqué de la descente aux enfers de l'OM qui pourrait avoir des répercussions drastiques sur le projet et sur les cas Roberto De Zerbi et Adrien Rabiot. « Je n’imaginais pas l’OM sa vautrer contre Lens ou Reims. Mais s’il n’y a pas de Ligue des Champions, De Zerbi, est-ce qu’il reste l’an prochain ? S’il n’y a pas de Ligue des Champions, est-ce que Rabiot reste l’an prochain ? Le fameux projet de 3 ans, il peut s’écrouler dans 7 journées. Je ne sais pas si on se rend compte ».

«Le mec peut prendre la poudre d’escampette dans 7 matchs»

De plus, le consultant de RMC, DAZN et Winamax FC a rappelé que certaines recrues telles qu'Ismaël Bennacer ou encore Pierre-Emile Hojbjerg s'étaient engagés à l'OM pour la Ligue des champions notamment. « La Ligue des Champions, il y en a qui sont venus pour ça, Bennacer, Hojbjerg… On entend déjà les rumeurs qu’untel veut De Zerbi en Italie. Le mec peut prendre la poudre d’escampette dans 7 matchs ».