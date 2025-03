«C'est à cause de l'arbitre encore ?», le craquage d'un Marseillais sur Snapchat !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Amoureux, voire fanatique de l'OM, Mohamed Henni a publiquement fait part à maintes reprises de ses coups de sang après des désillusions vécues à cause de son club de coeur. Des moments difficiles qui a eu un impact sur sa vie personnelle. Sur Snapchat, dans la foulée d'une nouvelle défaite, le vidéaste a dit stop et a lâché ses quatre vérités à la communauté marseillaise et aux joueurs du club phocéen.

Mohamed Henni est une figure relativement connue du football à Marseille. Influenceur sur Snapchat ou encore Instagram, il s'est fait connaître pour ses débriefings toujours plus fous les uns que les autres en empilant les télévisions cassées après les contre-performances de l'OM. En partenariat avec Winamax notamment et ayant fait des apparitions sur grand écran dans Les Méchants, Les Déguns 2 ou encore Quatre zéros, Henni a craqué samedi.

«J'ai failli divorcer 15 fois à cause de vous. Je suis en dépression»

De retour de Londres après être allé voir le match de Fulham, Mohamed Henni a pété les plombs à l'aéroport en apprenant la nouvelle défaite de l'OM contre le Stade de Reims, la quatrième en cinq matchs. « Et voilà, j'ai envie de tout casser les gars. L'OM vient toujours me barrer la route, me gâcher la fête, toujours zebi vous me gâcher la vie depuis que je suis gosse. J'ai failli divorcer 15 fois à cause de vous. Je suis en dépression, en dépression. Toutes les saisons, c'est la même. On a le même nombre de défaites que l'année dernière. C'est très grave ».

«Chaque fois que l'OM a perdu : c'est l'arbitre. Il n'y a jamais eu de remise en question»

Sur son compte Snapchat, par l'intermédiaire de stories successives, Mohamed Henni en a eu assez des excuses que la communauté de fans de l'OM peut trouver à l'équipe de Roberto De Zerbi, une « bande de clochards » qui se cache derrière l'arbitrage et les différences de budget avec le PSG à ses yeux.

« On va dire quoi cette fois-ci ? C'est à cause de l'arbitre ? C'est à cause de qui encore ? C'est l'arbitre, le budget ? « Oui on nous a jeté un sort », cassez-vous. Ils vont venir m'accuser parce que je porte des maillots, arrêtez un peu. Portez vos coui****, vous vous trouvez des excuses, pas une fois de la saison vous vous êtes regardés dans une glace. Chaque fois que l'OM a perdu : c'est l'arbitre. Il n'y a jamais eu de remise en question. Bande de clochards, bande de merd**».