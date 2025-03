«Envie de tuer», la colère de ce joueur de l'OM !

Amadou Diawara

Ce samedi après-midi, l'OM de Roberto De Zerbi s'est incliné sèchement sur la pelouse de Reims. Interrogé après le coup de sifflet final de la rencontre, Valentin Rongier a fait part de son immense déception. De surcroit, le milieu de terrain de l'OM a tiré la sonnette d'alarme.

Ce samedi après-midi, l'OM s'est déplacé sur la pelouse de Reims, et ce, pour le compte de la 27ème journée de Ligue 1. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi ont subi une lourde défaite (3-1). Présent en zone mixte après la rencontre, Valentin Rongier a poussé un énorme coup de gueule.

«Il faut avoir cette envie de tuer l'adversaire»

« On va parler que du match de ce soir (samedi) parce que pour moi, la défaite au Parc, on a fait ce qu'on a pu, le contenu du match contre Lens était très cohérent, mais aujourd'hui, c'est l'attitude qui a pêché. C'est surtout ça en fait. On peut perdre des matchs, on connaît la difficulté du football professionnel, mais quand on est l'OM et qu'on a envie d'atteindre notre objectif qui est d'aller en Ligue des champions et de terminer 2e, on ne peut pas se permettre d'avoir une attitude comme ça sur des matchs aussi importants. Que ce soit une équipe de National, Reims, le PSG ou notre équipe, c'est la même chose : il faut avoir cette envie de tuer l'adversaire, de gagner tous les duels et aujourd'hui dans les courses, dans la mobilité, dans les efforts, on n'y était pas. Et je ne comprend pas pourquoi, quand on a cet objectif qui est la Ligue des Champions », a pesté Valentin Rongier, avant d'en rajouter une couche.

«C'est forcément inquiétant»

« Perdre 3-1 aujourd'hui, c'est forcément inquiétant. Il reste encore sept matchs, donc on a cette chance de pouvoir se rattraper. J'espère vraiment qu'on va vite, vite gommer ça, et qu'on va repartir de l'avant avec la tête haute, en travaillant surtout, et en étant très humbles. Là, il faut qu'on fasse profil bas, qu'on se remette à travailler et qu'on montre un visage différent. On n'a jamais dit que c'était acquis, on connaît la difficulté de la Ligue 1 et du foot de haut niveau. Si on ne change pas d'attitude, on sera à la place qu'on mérite. Pour l'instant, je pense qu'on ne l'a volée à personne cette place-là, et si on termine 2e, c'est qu'on l'aura mérité. Mais pour ça, il faut montrer autre chose. On va se parler », a conclu le milieu de terrain de l'OM.