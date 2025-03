OM : Surprise, ce joueur réclame un départ en direct !

Amadou Diawara

Touché au genou gauche dès la 16ème minute de jeu, Leonardo Balerdi a serré les dents pour pouvoir rester sur le terrain. Impliqué sur le premier but de Reims, le capitaine de l'OM a vu Geronimo Rulli réclamer sa sortie à Roberto De Zerbi. Interrogé après le coup de sifflet final, le gardien marseillais s'est expliqué.

Ce samedi après-midi, l'OM était en déplacement à Reims. Dès la 16ème minute de jeu, Leonardo Balerdi s'est blessé au genou gauche. Toutefois, l'international argentin a tenu à rester sur le terrain.

Rulli a demandé à De Zerbi de sortir Balerdi

Alors que Leonardo Balerdi était impliqué sur le premier but inscrit par Reims (29 ème minute de jeu), Geronimo Rulli a interpellé Roberto De Zerbi et son staff en plein match pour qu'ils le remplacent. Interrogé après la défaite de l'OM, le portier de 32 ans s'est justifié.

«C’est pour ça que j’ai demandé le changement»

« Je pense que Leo (Balerdi) voulait continuer le match. J’ai vu après le but que Leo devait être plus agressif sur le terrain, c’est pour ça que j’ai demandé le changement. C’est dommage pour Leo, pour le match, mais ce n’est pas une excuse. On doit s’améliorer. Si on veut être là, on doit continuer à travailler », a déclaré Geronimo Rulli dans des propos rapportés par Foot Mercato.