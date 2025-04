Samir Nasri : La signature surprise, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Kings League approche à grands pas et les huit effectifs de ce championnat de l’édition française se peaufinent. Dimanche dernier, Samir Nasri a commenté la Wild Card qui a rejoint les rangs de son F2R sur le live Twitch d’AmineMaTué : Benoît Costil. Un transfert choc puisque Costil est le seul professionnel confirmé de la compétition.

Le dimanche 6 avril prochain débutera la Kings League France. Un championnat de huit équipes composées de 7 joueurs avec un ou plusieurs présidents. Pour cette première édition dans l’hexagone après le succès de la Kings World Cup l’année dernière, les streamers français et les footballeurs ont mis le paquet.

Benoît Costil, le pro confirmé de cette Kings League

Chez les présidents, on compte Samir Nasri et Jérémy Ménez notamment chez F2R avec AmineMaTué, Adil Rami pour le Wolf Pack FC, Jules Koundé, Aurélien Tchouaméni et Mike Maignan pour la 360 Nation. La draft de joueurs a eu lieu le 24 mars dernier, mais certaines Wild Card ont été incluses dans les équipes depuis.

Nasri : «Génération 1987, c’était le gardien titulaire de notre génération, quand on a gagné le championnat d’Europe»

C’est le cas de Benoît Costil, ex-gardien international sans club depuis son départ de la Salernitana en 2024. Le seul professionnel réputé de cette compétition qui a fini chez le F2R d’AmineMaTué et de Samir Nasri. L’ancien marseillais s’est enflammé pour cette signature sur Twitch dimanche dernier. « Génération 1987, c’était le gardien titulaire de notre génération, quand on a gagné le championnat d’Europe. C’est un super gardien. C’est un très bon gardien sur sa ligne, avec une grande capacité d’arrêts réflexes et également balle au pied ».