Benzema - Nasri : L’OM va réaliser un énorme coup ?

L'OM à la sauce algérienne. Cet hiver, deux fennecs ont débarqué dans la cité phocéenne : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Dans une ville où la communauté algérienne est importante, certains se questionnent sur le niveau de la formation marseillaise et sur l'absence de joueurs d'origine algérienne parmi les membres du centre de formation.

Le recrutement de l'OM a pris l’accent algérien ces dernières semaines. En l’espace de quelques jours, le club est parvenu à recruter Amine Gouiri et Ismaël Bennacer, deux fennecs qui ont très vite répondu aux attentes. Ces opérations sont à mettre au crédit de Medhi Benatia, dont le téléphone a vite chauffé.

Des coups de fil sont passés à Benatia

« On ne regarde pas la carte d'identité lors du recrutement, la considération est liée à la CAN, surtout. Aujourd'hui, tout club en Europe aimerait faire un Bensebaini, un Aït-Nouri... Mais plein d'amis m'écrivent : "On se régale déjà, mais si tu commences à nous ramener des Algériens, c'est magnifique !" » a confié le directeur du football de l’OM dans les colonnes de L’Equipe. Mais à terme, la formation espère ne plus recruter de joueurs algériens. Comme indiqué par Salim Arrache, le club doit désormais mettre le paquet sur la détection et sur la formation.

L'OM veut sortir les prochains Benzema et Nasri

« On n'en recrute pas, on n'en forme pas. C'est une anomalie que je ne m'explique pas. Quand on voit ce qu'a fait Lyon avec des jeunes d'origine algérienne (Benzema, Fekir, Aouar, etc.)... À Marseille, hormis Nasri, il n'y a personne qui sort du centre de formation, aucun joueur dans l'effectif. Pourtant, le potentiel humain est le même, voire plus fort à Marseille. Je pense aussi au marketing sportif. Au moment où on a besoin de recettes, je vous annonce que les maillots, ça partirait comme des petits pains. L'arrivée de Gouiri est une bonne chose » a-t-il confié dans des propos rapportés par le quotidien sportif.