Bennacer - OM : C'est terminé, il va prendre la porte ?

Valentin Rongier s'était rendu quasiment indispensable pour Roberto De Zerbi dernièrement. Néanmoins, le recrutement d'Ismaël Bennacer devrait totalement redistribuer les cartes d'après Florent Gautreau. Et ce, bien que le directeur du football Medhi Benatia ait affirmé que Rongier aurait sa place dans le projet de jeu de l'OM.

Ismaël Bennacer a déposé ses valises dans la cité phocéenne lors des toutes dernières heures du mercato hivernal sur lequel le rideau est tombé le 3 février dernier. Son prêt payant d'1M€ convenu avec l'AC Milan qui inclus une option d'achat de 12M€ et de 3M€ de bonus a permis à l'OM de mettre la main sur un milieu de terrain de Ligue des champions avec Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot selon Medhi Benatia.

«Valentin Rongier sera un sujet, prochainement»

Qu'adviendra-t-il de Valentin Rongier ? Le directeur du football de l'Olympique de Marseille assurait en interview pour L'Equipe début février qu'il était hors de question de laisser filer le milieu de terrain de 29 ans contractuellement lié à l'OM jusqu'en juin 2026. « Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C’est un joueur que j’adore, dans l’équilibre d’équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c’est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument ».

«Ca ne sent pas bon pour Rongier»

Ce n'est cependant pas le point de vue de Florent Gautreau. Le journaliste de RMC a profité de sa présence sur le plateau de l'After Foot samedi soir afin de rappeler que la montée en puissance d'Ismaël Bennacer à l'OM ne pouvait rien augurer de bon pour Valentin Rongier. « Bennacer ? Ca ne sent pas bon pour Rongier. Oui pour cette saison, il y aura de l'émulation, mais sur le projet global, je ne sens pas bien les choses pour Rongier ».