Mercato : Le PSG prévenu, une offre va partir !

Randal Kolo Muani, écarté des plans de Luis Enrique au PSG, a su rebondir à la Juventus cet hiver où ses performances ont déjà conquis les Turinois. Le club italien envisage de prolonger son aventure au-delà de cette saison avec une offre de prêt assortie d'une option d'achat, un scénario qui pourrait satisfaire toutes les parties.

N’entrant pas dans les plans de Luis Enrique, qui ne l’appelait même plus dans les semaines qui ont précédé son départ, Randal Kolo Muani a pris le chemin de la Juventus durant le mois de janvier avec l’ambition de se relancer. Un choix payant puisque l’international français est devenu le nouveau chouchou des Turinois grâce à ses débuts fracassants.

Kolo Muani séduit déjà à Turin

Avec 5 buts en autant de rencontres, Randal Kolo Muani a conquis les supporters et dirigeants de la Vieille Dame. Ces dernières travaillent d’ailleurs dès à présent sur un moyen de conserver l’attaquant du PSG au-delà de cette saison, avec une nouvelle cession temporaire à l’étude, cette fois-ci avec une option d’achat.

La Juventus a prévenu le PSG

Selon Sky Sports Suisse, les Bianconeri ont fait savoir au PSG qu’une offre tomberait l’été prochain pour un nouveau prêt de Randal Kolo Muani, assorti d’une option d’achat. Cristiano Giuntoli, directeur sportif turinois, l'a d'ailleurs récemment reconnu : « La relation avec le PSG est très bonne. (…) Il y a la volonté de continuer ensemble et l’accord que nous avons passé avec eux nous amènera à rediscuter cet été pour parler de lui. » Une proposition susceptible de convenir aux Parisiens ? C’est en tout cas le souhait du joueur qui compte s’engager dans la durée avec la Juve. « Je suis très content du club, cela signifie que j’ai fait bonne impression, avait-il déclaré il y a quelques jours à Sky Sport Italia. Je suis très heureux d’avoir retrouvé le sourire et ça me pousse à travailler encore plus dur. Pour l’instant, l’avenir ne m’inquiète pas. Je profite simplement du moment présent et j’espère pouvoir faire encore plus. »