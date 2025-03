Zidane dans une histoire de clash

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien partenaire de Luis Figo et Iker Casillas au sein du Real Madrid, Zinedine Zidane a été pris en exemple pour l'ancien attaquant portugais au coeur d'un clash. Figo s'en prend en effet à une journaliste connu d'Espagne qui l'avait critique à l'époque des Galactiques du Real Madrid.

Ancien partenaire de Zinedine Zidane durant cinq saisons au Real Madrid (2000-2005), Luis Figo a formé les fameux Galactiques avec également Beckham, Ronaldo ou encore Roberto Carlos notamment. Et dans le podcast animé par Iker Casillas, Figo s'est lâché en se servant de Zidane pour clasher le célèbre journaliste espagnol, Josep Pedrerol (animateur du Chiringuito).

« On disait que je ne faisais pas la passe à Zidane »

« L'autre jour, j'étais en train de regarder une vidéo de Josep Pedrerol et je me disais, comment ce mec peut mentir autant ? Quelqu'un lui avait dit que je ne faisais pas la passe à Zidane et que Florentino Perez était venu me voir. Et il raconte ensuite que le match suivant, j'ai fait la passe à Zidane puis j'ai levé les bras en direction du président », lâche Luis Figo.

« Tu n'as jamais joué au football »

« Tu crois que sur le terrain tu as le temps pourquoi penser si je vais donner le ballon à un tel parce que c'est Zidane ou à un autre parce que c'est Raúl ? Si tu penses ainsi, c'est que tu n'as jamais joué au football professionnel », poursuit l'ancien attaquant portugais du Real Madrid, qui assure donc ne jamais avoir eu de souci avec Zidane contrairement aux rumeurs.