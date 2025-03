Zinedine Zidane : Le coup de fil qui l’a laissé «sous le choc» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Raphaël Varane, c’est en 2011 que sa carrière à pris un autre tournant. Alors au RC Lens et encore très jeune, le désormais retraité quitte alors son club formateur pour rejoindre le Real Madrid. Un transfert qui s’est réalisé à la suite notamment d’un appel de Zinedine Zidane au champion du monde 2018 avec l’équipe de France. Un coup de fil dont se souvient encore très bien Varane.

Formé au RC Lens, Raphaël Varane n’aura eu besoin que de quelques matchs pour exploser et montrer tout son talent. Un phénomène précoce qui a ainsi rapidement tapé dans l’oeil des plus grands clubs européens et c’est après 24 matchs sous le maillot des Sang et Or que Varane à fait ses valises. Il s’est alors envolé pour le Real Madrid où Zinedine Zidane a joué un rôle important pour son transfert.

« Au début, je ne calcule pas trop »

Aujourd’hui à la retraite, Raphaël Varane était l’invité de The Bridge aux côtés d’Aurélien Tchouaméni et Lassana Diarra. A cette occasion, il est revenu sur son transfert au Real Madrid en 2011 et le coup de fil de Zinedine Zidane à l’origine de celui-ci. C’est alors que Varane a fait savoir sur cet appel : « Au début, quand il m’appelle, c’était une période où c’était mouvementé dans ma vie. J’étais super jeune, je passais le bac, en même temps il y avait un transfert qui se profilait. J’avais beaucoup de sollicitations, des agents qui m’appelaient, des clubs, tout ça. C’est difficile d’être focus sur un truc et quand il m’appelle c’était le soir, j’étais fatigué, il y avait eu l’entraînement. Au début, je ne calcule pas trop ».

« J’étais sous le choc en fait »

« Au bout d’un moment, je reconnais sa voix, j’ai un blanc, j’ai reconnu son accent, je me dis que je connais cette voix. Je me dis : Attends, je ne calcule pas Zizou là ? ». Je suis pris de panique, je lui dis : « On peut se rappeler plus tard, je suis occupé ? ». J’ai dit ça à Zizou ? Ouais, sérieux. Il m’a dit : « Ok, pas de soucis, on se rappelle plus tard ». Et puis après, on s’est parlé, on s’est revu. Mais j’étais sous le choc en fait. C’était fou », a poursuivi Raphaël Varane, qui sera donc resté au Real Madrid de 2011 à 2024.