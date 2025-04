OM : Le transfert que personne n’a vu venir !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Bien qu’il connaisse une période plus compliquée actuellement, Luis Henrique est une des surprises de la saison du côté de l’OM, avec qui il a inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives. Les performances du Brésilien auraient attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens et après le Bayern Munich, c’est l’Inter Milan qui serait intéressé.

La fin de la saison approche et les clubs commencent à préparer leur prochain mercato estival. En ce sens, il y a un joueur qui semble particulièrement attirer l’attention du côté de l’OM : Luis Henrique. Un joueur qui a su s’imposer comme un titulaire cette saison sous les ordres de Roberto De Zerbi alors qu’il n’y était pas forcément prédestiné.

Après le Bayern, l’Inter Milan intéressé par Luis Henrique ?

À l’instar de Mason Greenwood, Luis Henrique connaît une période plus difficile dernièrement, mais cela n’empêcherait pas plusieurs grands clubs de s’intéresser à lui. Récemment, la presse allemande évoquait un intérêt du Bayern Munich pour l’ailier de l’OM, ce qui serait également le cas de l’Inter Milan.

Luis Henrique a impressionné les Nerazzurri

En effet, d’après les informations de Sky Italia, les Nerazzurri se seraient renseignés sur Luis Henrique et seraient très intéressés par le Brésilien âgé de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM. L’Inter Milan apprécierait sa polyvalence et le considèrerait comme un profil qu’il n’a pas actuellement dans son effectif, ce qui aurait impressionné Simone Inzaghi.