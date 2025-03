Transfert : Cette invitation qui fait paniquer l'OM !

Alexis Brunet

Il y a sept ans, le Bayern Munich avait songé à engager Luis Henrique et il l’avait même invité à s’entraîner sous ses couleurs. Cela n’avait pas abouti, mais des années plus tard, le club allemand serait de nouveau sur les traces du Brésilien et cet intérêt d’un géant européen fait forcément paniquer les dirigeants marseillais.

En 2020, l’OM décidait de piocher au Brésil pour renforcer son secteur offensif. Le club phocéen jetait alors son dévolu sur Luis Henrique, jeune élément très prometteur qui évoluait alors à Botafogo. Mais le début de l’aventure marseillaise de l’ailier gauche ne s’est pas très bien passé et ce dernier avait donc été forcé de revenir sous la forme d’un prêt dans son club formateur. Aujourd’hui, la donne n’est plus la même et l’attaquant de 23 ans s’est définitivement imposé dans le sud de la France.

Le Bayern Munich pense à Luis Henrique

Depuis le début de la saison, Luis Henrique totalise déjà neuf buts et six passes décisives avec l’OM. Des statistiques flatteuses qui ont attiré l’œil d’un cador européen. D’après les informations du média allemand TZ, le Bayern Munich penserait au Brésilien pour renforcer son attaque l’été prochain. Cela serait d’ailleurs pour observer l’attaquant marseillais que Vincent Kompany et le directeur sportif munichois étaient présents au Parc des princes lors du Classique.

Le Bayern Munich avait invité Luis Henrique par le passé

Cela ne serait toutefois pas la première fois que le Bayern Munich est intéressé par Luis Henrique. En 2018, le club allemand avait d’ailleurs invité l’attaquant de l’OM à faire un essai. Le Brésilien s’était d’ailleurs exprimé sur le sujet à Globo Esporte. « J'ai joué contre le Bayern et ils m'ont invité à l'entraînement. C'était une expérience formidable d'être dans l'un des plus grands clubs du monde. Je me suis entraîné et j'ai joué. Ils ont dit qu'ils voulaient me revoir dans quelque temps. » Reste à voir si cette fois sera la bonne pour la formation de Bundesliga.