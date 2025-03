Greenwood - Rabiot : Il annonce du mouvement à l’OM ?

La rédaction

Pour Pierre Ménès, l’OM pourrait être actif cet été avec un possible départ de Greenwood et des incertitudes autour de Rabiot. L’instabilité chronique des mercatos marseillais pose question, surtout avec une qualification en Ligue des champions encore incertaine. Pour retenir Rabiot et sécuriser l’effectif, l’OM devra assurer sa place sur le podium.

La fin de la saison approche et l’OM, qui semblait jusque-là parti pour assurer sa deuxième place, se retrouve en difficulté. Après des résultats décevants sur le dernier mois, l’OM ne compte plus que deux longueurs d’avance sur Nice et Monaco, ses concurrents directs. De quoi agiter le board de l’OM pour les futurs mercatos.

«Cette instabilité chronique de l’OM est problématique»

Pierre Ménès, qui a relevé l’instabilité de l’OM sur les mercatos sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot, explique que les dirigeants phocéens pourraient bien se montrer actifs dans les mois à venir :

«On verra qui va rester, si Greenwood et Rabiot vont rester. Quel recrutement derrière ? Mais cette instabilité chronique de l’OM est problématique au bout d’un moment»

L’avenir de Greenwood et de Rabiot

L’OM pourrait effectivement se débarrasser de Mason Greenwood dès cet été. La Provence avait notamment révélé que les dirigeants olympiens attendaient plus du joueur et que, s’il ne changeait pas de visage d’ici la fin de la saison, il ne serait pas retenu.

Adrien Rabiot, quant à lui, avait largement sous-entendu vouloir jouer la Ligue des champions l’année prochaine pour rester à l’OM. Une qualification en LDC semble donc primordiale.