OM : Pierre Ménès annonce un problème avec le mercato !

Pierre Ménès critique la politique de recrutement de l’OM, pointant du doigt une instabilité chronique depuis l'arrivée de Pablo Longoria. Selon lui, les nombreux départs et arrivées chaque saison nuisent aux performances. Le journaliste regrette le manque de patience des dirigeants, notamment après la vente rapide d’Elye Wahi.

Après le fiasco de la saison dernière avec une 8e place en championnat, l'OM a voulu repartir sur des bases saines. Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont séparés d'une dizaine de joueurs (Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Jonathan Clauss, etc.) pour environ autant d'arrivées (Elye Wahi, Mason Greenwood, Neal Maupay, etc.), un turnover qui interroge de nombreux observateurs.

Pierre Ménès estime que cette instabilité nuit aux résultats de l'OM et que les dirigeants marseillais devraient se montrer plus patients.

«Je pense que c’est un problème»

Sur sa chaîne YouTube, Pierrot Le Foot, l'ancien chroniqueur du Canal Football Club a évoqué cette politique :

«Il y a une instabilité chronique qui est attenante à la personnalité de Pablo Longoria. Depuis qu’il est à la tête de l’OM, on voit que tous les ans tu as 10 départs et 10 arrivées. Maintenant, on n'attend même plus : Wahi a été acheté 30 M€ à Lens l’été, et il est parti à Francfort en hiver. Il n’y a plus aucune patience, plus aucune stabilité, et je pense que c’est un problème.»

L'OM veut encore se renforcer

Le mercato estival qui arrive risque de suivre ce même schéma du côté de l'OM. Si certains joueurs sont déjà annoncés sur le départ cet été, l'OM comptera également se renforcer, notamment en défense où un manque se fait véritablement sentir. Certaines rumeurs, comme celle menant à Aymeric Laporte, sont d'ailleurs déjà sorties. Ce prochain mercato marseillais risque donc, comme les précédents, de déplaire à Pierre Ménès.