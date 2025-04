Danse avec les Stars - TF1 : Florent Manaudou débarque sur M6 !

Amadou Diawara

Double médaillé de bronze aux JO de Paris 2024, Florent Manaudou s'illustre désormais sur les parquets de Danse avec les Stars sur TF1. Alors qu'il fait équipe avec Elsa Bois, le nageur va également être vu sur M6 prochainement. En effet, Florent Manaudou est présent dans le documentaire intitulé « Santé mentale, briser le tabou », qui sera bientôt diffusé.

Présent sur France Télévisions et Eurosport lors des Jeux Olympiques de Paris l'été dernier, Florent Manaudou a basculé sur TF1. En effet, le nageur de 34 ans participe à l'émission Danse avec les Stars, faisant équipe avec Elsa Bois.

Après DALS, Manaudou présent dans «Santé mentale, briser le tabou»

D'ici peu, Florent Manaudou apparaitra également sur M6. En effet, le partenaire d'Elsa Bois figure dans le documentaire intitulé « Santé mentale, briser le tabou », qui sera bientôt diffusé sur la chaine nationale. En effet, Florent Manaudou y évoque sa dépression post-JO.

«Je suis en dépression»

« Oui, je suis en dépression », a lancé Florent Manaudou dans un extrait dévoilé par le site Puremédias. « C’était un sans-faute, et du coup, ça rajoute encore plus un côté difficile après. (Je dois) faire le deuil de Paris et de ma carrière », a ajouté le double médaillé de bronze aux JO de Paris 2024 (50m nage libre et relais 4×100 m 4 nages).