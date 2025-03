Manaudou : La rencontre avec une célébrité qui va la rendre jalouse !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Médaillé de bronze aux JO de Paris 2024, Florent Manaudou se produit aujourd’hui sur le parquet de "Danse avec les stars" aux côtés d'Elsa Bois. Ce vendredi soir, il sera exceptionnellement jugé par Kamel Ouali, qui a eu l’occasion de rencontrer le nageur. Ce dernier en a profité pour livrer une confession inattendue sur sa sœur Laure Manaudou.

Chez les Manaudou, on apprécie visiblement fortement les émissions de TF1. Cette année, Florent Manaudou participe à la 14e saison de « Danse avec les stars », aux côtés d’Elsa Bois. Le médaillé olympique a pu compter sur le soutien de sa grande sœur dès le premier prime, venue l’encourager. « Elle m'a dit 'Je ne pensais pas que tu dansais aussi bien'. Ça fait plaisir, avait confié le frère de Laure Manaudou dans 50’ Inside. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit là et je suis très content parce qu'on n'a pas partagé beaucoup de moments en famille quand on était petits. Elle est partie très tôt. On a partagé pas mal de moments sportifs. Et là, ce sont d'autres moments de complicité qu'on crée et qu'on se remémorera dans plusieurs années. »

Laure Manaudou a regardé « toutes les émissions de la Star Academy »

Si Laure Manaudou est venue brièvement sur le parquet de « Danse avec les stars », c’est un autre programme de TF1 que la championne olympique sacrée à Athènes en 2004 ne manquait pas durant ses jeunes années comme l’a révélé Florent Manaudou à Kamel Ouali, juge d’un soir du concours de danse ce vendredi. « Florent Manaudou m’a confié que sa sœur (Laure Manaudou) avait regardé toutes les émissions de la « Star Academy ». C’était touchant », a révélé le chorégraphe dans un entretien accordé au Parisien.

« Leurs réactions m’ont touché »

Kamel Ouali s’est fait connaître du grand public en 2001 avec son rôle de professeur de danse dans l’émission « Star Academy », un poste qu’il occupera pendant huit ans. Visiblement, Laure Manaudou suivait assidûment le parcours des jeunes chanteurs dirigés, notamment, par Kamel Ouali. Aujourd’hui, c’est son frère qui reçoit les conseils du danseur, exceptionnellement présent dans DALS ce vendredi soir.

« Quand les candidats m’ont vu, leurs réactions m’ont touché. Ils se sont dit « oh la, la, c’est le monstre de la chorégraphie » et moi, je leur ai répondu « non, non, ce n’est que moi » ! (Rires) Ils se sont mis une pression supplémentaire en pensant que la barre est très haute avec moi. Même les danseurs pros m’ont dit cela ! Les candidats connaissent les quatre juges alors, avec un nouveau, c’est motivant pour tous, confie Kamel Ouali. Florent a fait rêver toute la France avec ses performances en natation, mais en danse, son haut du corps est trop rigide. Il faut maintenant qu’il apporte un peu de rondeur et de sensualité. Quand on est grand, c’est plus difficile. Après, en tant que sportif tout comme Adil Rami, il est avantagé physiquement. »