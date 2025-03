Danse avec les Stars : «Sex symbol», Manaudou se fait draguer sur TF1 ?​

Amadou Diawara

Cette saison, Florent Manaudou participe à l'émission Danse avec les Stars. Ayant noué des liens particuliers avec sa partenaire Elsa Bois, le nageur serait désormais en couple avec elle. Lors d'un entretien avec Florent Manaudou sur sa participation à DALS, Isabelle Ithurburu a évoqué son côté « sex symbol ».

S'il est devenu célèbre grâce à ses performances dans les bassins, Florent Manaudou s'illustre désormais sur les parquets. En effet, le nageur de 34 ans participe Danse avec les Stars cette saison. En couple avec Elsa Bois dans l'émission, Florent Manaudou aurait également démarré une relation amoureuse avec la danseur professionnelle.

Danse avec les Stars : Manaudou en couple avec Elsa Bois ?

Invité par Isabelle Ithurburu dans l'émission 50' Inside, Florent Manaudou s'est prononcé sur sa participation à Danse avec les Stars le 22 février. Interrogé par la journaliste de TF1, le partenaire d'Elsa Bois s'est livré sur son côté « sex symbol ».

Ithurburu à Manaudou : «Il y a quand même ce côté sex symbol»

« Ma participation à Danse avec les Stars ? C'est un vrai défi. J'aime bien les challenges. Parfois, quand je me lève le matin, je me demande ce que je fais là. Mais j’aime cette remise en question, ça me challenge », a lancé Florent Manaudou. « On ne l'avait pas vu venir nous, je vous le cache pas. Vous n'avez pas forcément le physique du danseur de salon. Vous êtes plutôt très grand, 1m99, 99 kilos. C'est plus simple dans l'eau de bouger ce grand corps que dans l'air ? », a répondu Isabelle Ithurburu. « Je suis plus aquatique que terrestre, ça c'est sûr. Mais honnêtement, je prends beaucoup de plaisir et je suis trop content de ça parce que ce n'est pas évident. Je pense que je sortirai de cette aventure un peu changé », a ajouté le nageur. « Il y a quand même ce côté sex symbol qui vous fait sourire, j’imagine, parce que vous en jouez, quand je regarde votre Instagram… ça vous amuse », a déclaré la journaliste, le sourire au lèvres. « Oui et non. C’est marrant, mais je n’aime pas trop ce truc de ‘gendre idéal sportif’. (…) On est des personnes comme les autres, même si on a une plastique avantageuse parce qu’on fait du sport quotidiennement depuis des années », a conclu Florent Manaudou, à la fois gêné et rieur.