Véronique Rabiot : Sa haine contre le PSG confirmée à l'étranger !

Le récent épisode des banderoles au Parc des Princes a ravivé les tensions entre le clan Rabiot et le PSG. Depuis, Véronique Rabiot ne cesse de s'exprimer dans les médias pour dézinguer le club de la capitale et Nasser Al-Khelaïfi. Mais voilà que cette haine du PSG remonte à plusieurs années, bien avant même le départ de Rabiot en 2019.

Entre le PSG et Adrien Rabiot, ça s'est très mal terminé. Ne voulant pas prolonger, l'international français avait complètement été écarté jusqu'à la fin de son contrat et son départ à l'été 2019. De vives tensions avaient alors éclaté entre les deux camps et Véronique Rabiot, mère de l'actuel joueur de l'OM et qui gère les intérêts de son fils, avait mené la fronde.

« Elle haïssait le PSG »

Une guerre toujours d'actualité et ravivé suite à l'épisode des banderoles insultantes au Parc des Princes. Une haine contre le PSG qui ne date toutefois pas d'hier. En effet, pour La Gazzetta dello Sport, Walber Sabatini, évoquant le transfert avorté d'Adrien Rabiot à l'AS Rome, a balancé à propos de Véronique Rabiot : « Mon plus grand regret ? Adrien #Rabiot. Et tout est de la faute de sa mère Véronique. L'année d'avant, le PSG m'avait donné plus de 30M pour Marquinhos, je ne pouvais pas le recruter en fin de contrat. Quand elle l'a su, elle est devenue folle. Elle haïssait le PSG, mais elle voulait peut-être aussi l'argent de l'indemnité de transfert, outre les 3M de commission ».

« Ça a été effectivement la guerre »

Véronique Rabiot a donc le dent dure contre le PSG, mais en particulier Nasser Al-Khelaïfi. Invitée de Complément d'Enquête dernièrement, elle balançait à propos du président parisien : « Il y a eu des tensions à partir de 2018 quand Adrien a souhaité partir. Adrien a été mis au placard parce qu’il ne voulait pas prolonger. Nasser ne gère pas le non. Ses réactions ? Ça peut être la colère, mais c’est surtout la guerre. Il m’avait dit : « ce sera la guerre ». Et ça a été effectivement la guerre ».