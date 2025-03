Le PSG remplace Mbappé, Bertrand Latour hallucine

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Facile vainqueur de l'ASSE samedi malgré une première mi-temps en demi-teinte, le PSG évolue à un niveau largement au-dessus de tout le monde en Ligue 1. Pourtant au début de la saison tout le monde était inquiet de l'absence de Kylian Mbappé, qui avait pour habitude de mettre beaucoup de buts. Bertrand Latour est impressionné par la manière avec laquelle les Parisiens ont pris les choses en main.

En quittant le PSG pour le Real Madrid l'été dernier, Kylian Mbappé a laissé le club de la capitale devant un grand défi. Mais les hommes de Luis Enrique ont réussi à collaborer parfaitement et l'équipe peut croire en ses rêves de victoire finale en Ligue des champions. En Ligue 1 pour le moment, il n'y a aucun faux-pas.

Le PSG au-dessus du lot

En validant une nouvelle victoire cette saison, le PSG se rapproche à grands pas d'un nouveau titre de champion de France. Il n'y a désormais plus aucune inquiétude. « Ils sont largement au-dessus des autres, même quand ils ratent une mi-temps comme c’était le cas hier (samedi, face à l'ASSE), ils ont une marge tellement importante que derrière ils peuvent se permettre d’en mettre cinq. Moi je suis vraiment ébloui par ce qu’ils font. Sincèrement, jamais je n’aurais imaginé en début de saison qu’ils seraient capable de faire ça » réagit Bertrand Latour sur le plateau du Canal Football Club.

Le défi réussi après Mbappé

L'été dernier, le niveau d'inquiétude était assez élevé après le départ de Kylian Mbappé puisque les observateurs étaient nombreux à penser que l'absence d'une grosse star capable de marquer à quasiment chaque match allait être préjudiciable. « Souvenons-nous, moi en tout cas j’avais des doutes de l’après-Mbappé, ça nous paraît loin, mais dans quelle mesure le PSG sans sa star qui mettait 40 buts par an était en capacité d’avoir de la marge, là c’est même plus qu’ils ont de la marge, on se pose la question s’ils vont perdre un match dans l’année. Donc grand mérite à eux, et il y a une exigence portée par l’entraîneur qui est tellement énorme que je ne les vois plus faire de faux-pas » poursuit Bertrand Latour.