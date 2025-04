Mbappé, le clash sorti de nulle part

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'instar du reste du onze de départ du Real Madrid, Kylian Mbappé n'a clairement pas été à son avantage mardi soir à l'Emirates Stadium. Face aux vagues offensives d'Arsenal et à son bloc compact, Mbappé n'a pu que témoigner des trois buts marqués par les Gunners en ne tirant personnellement pas son épingle du jeu. De quoi pousser Bertrand Latour à une critique rude à l'encontre de l'attaquant français conduisant à une explication avec Samir Nasri sur le plateau du Canal Champions Club.

Depuis son doublé contre Leganes le 29 mars dernier (3-2), Kylian Mbappé a traversé les trois derniers matchs sans marquer le moindre but. Sur la pelouse de l'Emirates Stadium mardi soir dans le cadre du 1/4 de finale aller contre Arsenal, le numéro 9 du Real Madrid n'a pas réussi à convertir le peu d'actions de but qu'il a eu à se mettre sous la dent et n'a pas fait suffisamment d'efforts aux yeux de Bertrand Latour pour permettre à la Casa Blanca de ne pas couler face aux Gunners sortis victorieux de cette première confrontation (3-0).

Latour : «on lui demande pas de ne pas être le pire, on lui demande d'être le meilleur»

Sur le plateau du Canal Champions Club, le journaliste Bertrand Latour a vidé son sac en évoquant un ras-le-bol au sujet de Kylian Mbappé et de son impact au Real Madrid vis-à-vis de son statut.

« Mbappé ? Je ne sais pas si c'est le pire ou non, mais en tout cas, on lui demande pas de ne pas être le pire, on lui demande d'être le meilleur. C'est loin de l'être. Il se crée la grosse occasion madrilène, mais il la gâche. Ce n'est pas l'occasion du siècle, mais un attaquant de sa valeur, il va falloir qui les mette ces buts-là. Si on fait le bilan, l'Atletico au match aller il n'est pas bon, au retour il n'est pas bon, match aller contre Arsenal il n'est pas bon. Je veux bien, contre l'Atletico il n'y avait pas d'espaces, là il y a des espaces et il ne marque pas. En équipe de France, il n'a pas marqué. Il ne défend jamais et je pense que si Madrid prend autant la marée, c'est que les 3 de devant n'en font pas beaucoup et ce n'est pas celui qui en fait le plus. Après les autres font comme ils peuvent, et là vous avez un milieu de terrain en face qui était très fort. J'en attends plus. C'est un match où il n'a pas la moyenne Mbappé, et c'est un problème ».

Nasri : «On ne peut pas l'imputer à Mbappé si son équipe est devant son but à camper»

Des propos qui n'ont pas du tout plu à Samir Nasri. De l'autre côté du plateau, l'ancien joueur de l'OM et d'Arsenal a défendu Kylian Mbappé en assurant qu'il fut le meilleur élément des Quatre Fantastiques composés de Vinicius Jr, de Jude Bellingham et de Rodrygo Goes en plus de Mbappé. « Je ne suis pas d'accord avec toi sur ton analyse. Sur les 4 de devant, c'est lui le meilleur. Après, c'est le plan de jeu du Real Madrid. A 2-0, ils étaient dans leur camp encore, ils ne sont pas allés presser, on ne peut pas l'imputer à Mbappé si son équipe est devant son but à camper ».

Sur les antennes de Canal+ Foot, Samir Nasri est par la suite monté en pression par rapport aux relances de Bertrand Latour avant de clore son argumentaire avec un rire nerveux. « Son milieu de terrain a été noyé par l'intensité. Les choix au milieu de terrain ne sont que des joueurs à vocation offensive, il est déséquilibré. Si le milieu de terrain est protégé ? Il n'y a pas que Mbappé. Combien je lui mets ? Mieux que les trois autres. Je mets une bonne note à aucun des joueurs, ils en ont pris 3, il manquerait plus qu'il ait 8 (rires) ».