Mbappé, le nouveau malaise ?

Pierrick Levallet

Face à Arsenal ce mardi soir, le Real Madrid a semblé totalement impuissant. Les hommes de Carlo Ancelotti se sont lourdement inclinés (3-0), et les chances de les voir remonter au score le 16 avril prochain sont minces. Dans le vestiaire merengue, on semble d’ailleurs subir le malaise que le club traverse ces derniers jours.

Après la défaite contre Valence le week-end dernier (1-2), le Real Madrid n’est pas arrivé vraiment en confiance sur la pelouse d’Arsenal ce mardi soir en Ligue des champions. Et cela s’est rapidement senti. Au retour des vestiaires, les hommes de Carlo Ancelotti ont été terrassés par ceux de Mikel Arteta. Un doublé de Declan Rice et une dernière réalisation signée Mikel Merino ont scellé le sort des Merengue (3-0).

Le collectif peine au Real Madrid !

Il faudrait presque un miracle pour espérer voir le Real Madrid remonter au score le 16 avril prochain, lors du match retour au Santiago Bernabéu. Pour l’instant, l’heure est au constat dans le vestiaire madrilène. Comme le rapporte Relevo, la lourde défaite de ce mardi a encore démontré une chose : ce Real Madrid a des lacunes évidentes sur le plan collectif, que l'équipe n'arrive pas à combler depuis le début de saison.

Nouveau malaise pour Mbappé et le vestiaire ?

Le média espagnol ajoute que la saison passée, le Real Madrid aurait encore pu croire en ses chances de se qualifier malgré ce score large. Mais cette saison, les choses ne sont plus pareilles du côté de la Maison-Blanche. L’équipe dirigée par Carlo Ancelotti n’y arrive plus et semble traverser une sorte de malaise. Les joueurs, dont Kylian Mbappé, sembleraient même le subir ces derniers jours. Personne n'a l'air de savoir quoi faire pour mettre fin à cette mauvaise passe. À voir maintenant si le Real Madrid saura remonter la pente avant le match retour contre Arsenal, sous peine de nouvelle désillusion. À suivre...