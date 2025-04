Bertrand Latour l'a remplacé à Canal+, Pierre Ménès se lâche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, sur le plateau du Canal Football Club, on retrouve notamment Bertrand Latour. Anciennement chez L'Equipe, le journaliste a rejoint le groupe Canal+, remplaçant notamment Pierre Ménès. Et que pense ce dernier de son successeur au CFC ? Désormais sur Youtube, il a donné sa réponse.

Dans les médias aussi, on peut assister à des transferts. Ça a été le cas ces derniers mois avec le départ de Bertrand Latour de L'Equipe pour rejoindre Canal+. Désormais, le journaliste office notamment lors des soirées de Ligue des Champions, mais aussi lors du Canal Football Club. De quoi en faire le successeur de Pierre Ménès ?

« Le ton n'est pas le même »

Un fan a d'ailleurs interrogé Pierre Ménès à ce sujet. Sur sa chaine Youtube, le journaliste sportif a alors confié concernant Bertrand Latour : « Quelles sont les différences avec Bertrand Latour qui m'a remplacé au CFC ? L'âge et le poids. Je ne sais pas, je ne regarde pas. Le ton n'est pas le même ».

« Je pense qu'il a bien fait sa place dans l'émission »

« Je pense que j'avais un ton beaucoup plus décalé et déconnant que Bertrand qui dit tout et pense tout de façon sérieuse. J'avais un emballage un peu plus rond. Je pense qu'il a bien fait sa place dans l'émission », a poursuivi Pierre Ménès.