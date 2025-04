Folie à 170M€ au PSG : Pierre Ménès s’enflamme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, le PSG a opté pour un mercato estival véritablement marqué sous le signe de la jeunesse. Si aujourd’hui, les arrivées de Willian Pacho, de João Neves et de Désiré Doué sont perçues comme de belles réussites, Pierre Ménès a félicité les risques pris par la cellule de recrutement parisienne, qui a effectué de gros paris en signant ces trois joueurs.

Le PSG réalise une saison particulièrement réussie. Invaincus en Ligue 1, les hommes de Luis Enrique sont encore en lice en Ligue des Champions. Surtout, malgré le départ de Kylian Mbappé, le coach espagnol a laissé l’impression d’avoir su tirer le meilleur de ses joueurs. Avec Khvicha Kvaratskhelia cet hiver, mais aussi avec Willian Pacho, João Neves, et Désiré Doué arrivés l’été dernier, Paris a également très bien réussi son mercato.

Le PSG a parfaitement géré son mercato

Si désormais, dire que les renforts bouclés par le PSG ont été des réussites, le club parisien a pourtant misé gros sur de jeunes joueurs à fort potentiel, déboursant 170M€ pour Doué, Neves, et Pacho. Une situation qu’a bien résumé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube ce lundi. « Le recrutement c’est Pacho qui n’est pas connu, c’est Neves qui est très jeune, Doué c’est quand même un pari très cher, donc il n’y avait pas une grosse hype, et de l’inquiétude avec le départ de Mbappé. Quelques mois après, on s’aperçoit que tout s’est emboîté formidablement », a lâché l’ancien consultant de Canal +.

« L’effectif du PSG n’a aucune raison d’avoir 22 points d’avance notamment sur Monaco et Marseille »

« Je pense que l’explosion de Désiré Doué est extraordinairement importante dans le rendement du PSG, parce qu’il apporte de l’explosivité. Il y a évidemment le replacement de Dembélé qui est un triomphe exceptionnel, et imprévisible. Et enfin, le recrutement est plus que réussi. Pacho est l’un des meilleurs défenseurs du championnat. Joao Neves brille au milieu, tout s’est aligné. Il y a aussi le coaching de Luis Enrique qui est d’une exigence totale, et qui emmène toute son équipe dans son sillage. Sur le papier, l’effectif du PSG n’a aucune raison d’avoir 22 points d’avance notamment sur Monaco et Marseille. Je pense que le PSG surperforme, et que les autres équipes sous-performent. On peut le regretter, mais il faut surtout féliciter le PSG », conclut Pierre Ménès.