Paul Pogba, retour à la case départ ?

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Paul Pogba va enfin pourvoir relancer sa carrière, après plus de deux ans de galère. Sa suspension pour dopage est terminée et cet été, le Champion du monde 2018 sera sans aucun doute la cible de nombreuses convoitises, avec notamment l’Olympique de Marseille qui rêve d’un gros coup.

Quand va-t-on le revoir sur un terrain de football ? Absent depuis septembre 2023, Paul Pogba peut enfin revenir après la fin de sa suspension pour dopage. Il travaille actuellement pour retrouver une bonne forme physique, dans l’espoir de convaincre un club en Europe et ainsi viser la Coupe du monde 2026, avec l’équipe de France.

« Je me sens comme un gosse qui veut devenir professionnel »

Dans un long entretien accordé au magazine GQ, l’international tricolore s’est confié au sujet de sa situation, assurant avoir retrouvé l’ambiance de ses débuts. « Ces épreuves m’ont donné une détermination supplémentaire. Je me sens comme un gosse qui veut devenir professionnel. Je suis redevenu le petit Paul Pogba de Roissy-en-Brie, qui va aller chercher sa place » a confié l’ancien de la Juventus et de Manchester United.

« Je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante »

Mais tout le monde se demande où il pourrait rebondir. En Ligue 1, l’OM a pensé à lui cet hiver et pourrait bien revenir à la charge au cours de l’été, si une qualification en Ligue des Champions se confirme. En tout cas, le principal concerné semble vouloir prendre tout son temps pour choisir. « Je veux voir ce qui me convient le mieux. Parce que je suis dans une période de ma vie et de ma carrière qui est déterminante. C’est une décision que je vais prendre le temps de soupeser » a déclaré Paul Pogba.