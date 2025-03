OM : Rabiot annonce son club pour l’année prochaine ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Remonté après la défaite concédée par l'OM samedi en championnat à Reims, Adrien Rabiot n'a pas hésité à pousser un gros coup de gueule en sortie de terrain. Et le milieu de terrain de l'équipe de France, qui semble déterminé à disputer la Ligue des Champions avec l'OM l'an prochain, a peut-être vendu la mèche pour son avenir.

L'OM vient de concéder sa 4e défaite en 5 matchs de championnat samedi, sur la pelouse du Stade de Reims (3-1). Les hommes de Roberto De Zerbi ont ainsi perd leur place de dauphin du PSG en haut du classement et se retrouvent ainsi menacés dans la course à la qualification en Ligue des Champions. Interrogé au micro de beINSPORTS après le match, Adrien Rabiot n'a pas hésité à pousser un coup de gueule sur la dynamique actuelle de l'OM.

Le coup de gueule de Rabiot

« Sur le plan comptable, ça fait mal. Mais ça fait surtout mal d'afficher cet état d'esprit là. On a des objectifs, on en parle chaque semaine.Oui, il y a eu la trêve et on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer le match mais j'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie de se battre pour aller en Ligue des champions. C'est compliqué, je ne sais pas quoi dire », assure Adrien Rabiot. Sous contrat jusqu'en 2026, l'international français semble donc déterminé à rester à l'OM pour y disputer la C1 l'an prochain, et il en remet une couche à ce sujet.

« Si on veut aller en Ligue des Champions... »

« Il reste 7 matchs pour aller en Ligue des champions, moi je suis venu là pour ça. S'il y en a qui n'ont pas cette ambition-là, qu'ils le disent avant le match et laissent d'autres jouer. La Ligue des champions, c'est quelque chose de très grand pour un joueur de football, il y en a qui ne l'ont pas jouée ici et qui ne la joueront peut-être jamais et je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus faim sur le terrain à l'idée d'aller jouer cette compétition l'année prochaine. Il n'y a pas de souci au sein du groupe mais il faut avoir une autre mentalité si on veut aller dans cette compétition. Il y a des équipes qui sont là derrière et qui ont envie », poursuit Rabiot. Le message est donc clair, l'ancien joueur du PSG semble déterminé à rester à l'OM pour la Ligue des Champions. Mais encore faut-il redresser rapidement la barre et valider son ticket européen...