Antoine Dupont : Plan B activé après la mauvaise nouvelle !

Forfait pour le reste de la saison suite à sa grosse blessure contractée avec le XV de France au Tournoi des 6 Nations, Antoine Dupont devrait être remplacé par un joker médical au Stade Toulousain. Et suite au refus de la légende des All Blacks Aaron Smith, la direction toulousaine active deux nouvelles pistes pour dénicher le successeur de Dupont.

Opéré lundi dernier de sa rupture des ligaments croisés contractée avec le XV de France le 8 mars dernier, Antoine Dupont a donc suivi de loin la victoire du Stade Toulousain en Top 14 face à la Section paloise (55-10). En dépit de ce succès, le club de la Ville Rose prépare un coup sur le marché des transferts et s'est lancé en quête d'un nouveau demi de mêlée, justement pour pallier cette blessure longue durée d'Antoine Dupont dont l'absence est estimé aux alentours de 9 mois.

Toulouse à la recherche d'un 9

Clément Poitrenaud a annoncé que le club cherchait le profil idéal pour remplacer temporairement Antoine Dupont : « On évoque toutes les possibilités. C’est notre job, on passe notre temps à essayer de manager ce groupe du mieux possible. Évidemment que l’idée de prendre un joker pour Antoine s’est posée. On est encore en discussion, en réflexion, et pour l’instant rien n’a été décidé », a indiqué l’entraîneur des trois-quarts du Stade Toulousain vendredi en conférence de presse.

C'est mort pour Aaron Smith, deux plans B activés

La direction du Stade Toulousain avait initialement songé à la légende des All Blacks, Aaron Smith (125 sélections) pour renforcer ce poste de demi de mêlée en l'absence d'Antoine Dupont. Mais mauvaise nouvelle, ce dernier a refusé l'offre toulousaine. Du coup, selon les révélations du Midi Olympique, deux nouvelles pistes sont à l'étude dans l'hémisphère sud avec l’Australien Jake Gordon (31 ans, Waratahs) et le Sud-africain Ryan Louwrens (34 ans, libre). Ces deux cas sont actuellement en cours de réflexion au sein du club. Affaire à suivre...