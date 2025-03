Florent Manaudou : La surprise en direct, Elsa Bois craque

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce vendredi, lors du 6e prime de "Danse avec les stars", une surprise a bouleversé Elsa Bois, partenaire de Florent Manaudou dans l'émission mais aussi dans la vraie vie selon les dernières rumeurs. En pleine chorégraphie, la danseuse a découvert en direct sa mère rejoignant la scène, un moment préparé en amont avec la complicité du nageur qui s'est ensuite prononcé sur la semaine de préparation difficile.

Le 6e prime de "Danse avec les stars" promettait des surprises pour les téléspectateurs et les participants du programme. « À un moment donné pendant la chorégraphie, ils seront rejoints par quelqu'un dont ils ignorent l'identité mais qui est quelqu'un d'important pour eux ou dans leur parcours. Ils découvriront en direct la personne qui danse avec eux », avait expliqué la semaine dernière l’animateur Camille Combal.

La surprise à Danse avec les stars

La soirée a ainsi été forte en émotion pour les duos encore en lice, notamment pour Elsa Bois, la partenaire de Florent Manaudou dans DALS. Alors que le couple dansait un contemporain, ils ont été rejoints durant la chorégraphie par la mère de la danseuse, qui avait préparé cette surprise avec le nageur. « C’est une dinguerie… C’est trop bien. Je suis trop content, avait réagi cette semaine Manaudou au moment d’apprendre la nouvelle. Moi, je pense que ça va être magnifique et qu’il va y avoir beaucoup d’émotion ». Effectivement, Elsa Bois a fondu en larmes en apercevant sa mère sur le parquet de "Danse avec les stars", une prestation qui a convaincu le jury, Mel Charlot décernant notamment la note de 9/10.

« J’ai été très dur avec Elsa »

Alors qu’il serait en couple avec Elsa Bois dans la vraie vie, le frère de Laure Manaudou a alors fait une belle déclaration à son binôme. « Il y a beaucoup de choses qui sont… pardon… Je ne vais pas en rajouter, mais j’ai été très dur avec Elsa cette semaine parce que je n’arrivais pas à faire plein de choses, et que le contemporain, c’est un petit peu compliqué parce qu’on va puiser des choses au fond… », a commencé le médaillé olympique de nation, au bord des larmes, heureux de voir la mère d’Elsa Bois présente pour « apporter un peu de douceur » après une semaine compliquée : « Parce que je ne pense pas que je lui apporte beaucoup de douceur pendant les trainings en tout cas. Parce que je suis vraiment dur. Je suis buté, parfois c’est un peu compliqué, je le sais. Donc elle a fait une super chorée qui me correspond, je pense. Je me suis régalé ce soir, je suis trop content d’avoir déjà un 9 ».