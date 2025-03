Koh Lanta : Denis Brogniart menacé, c'est confirmé !

Amadou Diawara

Présent sur France TV pendant les Jeux Olympiques l'été dernier, Laurent Luyat va tenter un tout nouveau défi. En effet, le journaliste français va présenter le programme L’Anneau, lancé pour concurrencer Koh Lanta. Comme l'a affirmé Lea Salamé, Laurent Luyat va être le nouveau Denis Brogniart.

Lors de l'année 2002, Denis Brogniart est devenu le présentateur vedette de Koh Lanta, qui est un véritable carton depuis plus de 20 ans. Pour concurrencer ce jeu télévisé de TF1, France TV a décidé de lancer L'Anneau.

Polémique avec Rabiot : La réponse d'un joueur du PSG !

➡️ https://t.co/I4Y3sMFhsC pic.twitter.com/2pkiMDqr2y — le10sport (@le10sport) March 18, 2025

Luyat va présenter L'Anneau sur France 2

Via l'émission « Quelle Epoque ! », France TV a dévoilé le nom du futur présentateur de L'Anneau il y a près d'une semaine. En effet, Laurent Luyat sera à la baguette de ce gigantesque escape game. D'ailleurs, celui qui a officié pendant les Jeux Olympiques de Paris l'été dernier a évoqué son nouveau challenge.

«Vous allez être Denis Brogniart»

Présent sur le plateau de « Quelle Epoque ! » ce week-end, Laurent Luyat s'est enflammé pour son rôle dans L'Anneau. « Le jeu d’aventures, je ne l’avais pas encore fait. C’est une première et une aventure pour tout le monde. On est surexcités. (...) On part la semaine prochaine à Isola 2.000 (Alpes-Maritimes) à 2.500 mètres d’altitude. Il y aura 13 candidats qui vont être dans des conditions absolument terribles parce qu’il y a le froid, la neige, les loups, qui ne sont pas loin dans le Mercantour, le manque d’oxygène. Les candidats vont passer onze à douze jours dans ces conditions-là, et donc il y a un anneau diabolique virtuel, qui va rétrécir ou s’élargir, et qui sera le maître du temps. S’ils sortent de l’anneau, ils seront éliminés ». Dans le même temps, Léa Salamé a annoncé qu'il était le nouveau Denis Brogniart. « Vous allez présenter un jeu d’aventures. Moi qui pensais que vous rêviez d’être Michel Drucker, vous allez être Denis Brogniart ». Reste à savoir si L'Anneau fera de l'ombre à Koh Lanta.