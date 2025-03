Cyclisme : Cet élément qui prouve que Pogacar fera Paris-Roubaix

Alexandre Higounet

Depuis le mois de janvier, le Team UAE mène une grande campagne médiatique autour de la participation ou non de Tadej Pogacar à Paris-Roubaix, comme en témoignent les dernières déclarations contradictoires de la formation émiratie. Et cela n’est certainement pas le fait du hasard...

Depuis plusieurs semaines, le10sport.com analyse que le clan Pogacar laisse ouvertement planer le doute sur une participation du champion slovène à Paris-Roubaix dans le but d’installer le doute dans l’esprit de ses adversaires et de les fragiliser mentalement.

Cyclisme - Tour de France : « Vingegaard ne doit pas pouvoir dormir », les mots forts du boss de Pogacar https://t.co/8WMUyBgFqo pic.twitter.com/elWrm8e8on — le10sport (@le10sport) December 2, 2024

« J’espère qu’il ne le fera pas cette année »

L’opération s’est poursuivie récemment. Dans un premier temps, Tadej Pogacar a laissé clairement la porte ouverte dans l’émission Bartoli Time sur RMC : « Paris-Roubaix a retenu mon attention et, dans un futur proche, il y a de grandes chances que j’en prenne le départ. Je ne peux pas dire cette année ou la saison prochaine. Il y a toujours une chance. Laissons la surprise ». Mauro Gianetti, le manager de la formation UAE Emirates, a - lui - envoyé un message inverse dans la Gazzetta Dello Sport : « J’espère qu’il ne le fera pas cette année, et je le lui redirai : il a encore du temps dans sa carrière pour courir Paris-Roubaix. Je ne cesse de lui dire qu’il doit attendre avant d’y aller pour ne pas prendre de risque, parce qu’il pourrait vraiment se faire mal ».

Pourquoi entretenir l’intox ?

S’il est toujours possible de supposer que ces déclarations contradictoires traduisent une divergence de vue forte en interne sur le sujet Paris-Roubaix, l’hypothèse du plan préétabli reste la plus solide. Un élément permet de le confirmer : si l’équipe UAE avait souhaité ne pas créer de débat autour de la participation éventuelle de Pogacar, elle n’aurait jamais diffusé les images du Slovène en train de reconnaître le parcours de l’Enfer du Nord. Le fait qu’elle se soit arrangée pour mettre le sujet sur la table traduit l’idée d’une stratégie d’info-intox, poursuivie aujourd’hui par le chaud et le froid soufflé par Pogacar et Gianetti. Et en poursuivant cette logique, on peut en déduire que le Slovène a de grandes chances de prendre le départ de la course pavé, autrement, l’intox lancé par le Team UAE n’aurait pas de raison d’être...