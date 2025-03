Marion Rousse clashée, il en rajoute une couche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a quelques mois de cela, alors que Julian Alaphilippe était encore chez la Soudal Quick-Step, un clash avait éclaté avec Patrick Lefevere, impliquant Marion Rousse. En effet, le patron du Français avait pointé du doigt son couple et ça avait alors fait énormément parler. Des propos sur lesquels est revenu Lefevere, en remettant en couche ce qu’il avait pu dire à l’époque.

Désormais chez Tudor, Julian Alaphilippe va tenter de retrouver goût à la victoire. Les derniers mois avec la Soudal Quick-Step ont été décevants pour le Français avec des performances loin des attentes. Cela avait alors agacé son patron, Patrick Lefevere. En colère, il avait même été jusqu’à pointer du doigt le couple formé par Alaphilippe et Marion Rousse : « Je pense que chez lui, il y a trop de fêtes et d'alcool. Il est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop ». Visée, la compagne du double champion du monde avait rapidement répondu. « Alors non je ne bois pas d'alcool. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans, nous préférons être en forme le matin », avait notamment balancé Marion Rousse.

« J’ai peut-être été un peu trop loin, mais c’était la vérité »

Les mois ont passé, mais Patrick Lefevere est revenu sur ses critiques contre Julian Alaphilippe et donc ce qu’il avait pu dire impliquant Marion Rousse. Ainsi, lors du podcast Speed On Wheels, l’ancien patron de la Soudal Quick-Step a assuré : « J’ai peut-être été un peu trop loin, mais c’était la vérité. Julian était très bien payé, vraiment très bien. Alors je pense que si on n'a pas été performant pendant deux ans et qu'on sait ce qui se passe en dehors de la course, il faut en parler ».

« Attention, j'étais aussi fan de Julian »

« J'ai alors exigé que sa femme et son manager viennent. Je leur ai dit : si ça se reproduit, je te colle au mur. Il a fait de son mieux après ça, mais ça n'a pas marché. À l'époque, j'ai dit à son manager : je ne suis pas idiot, on discute. Je lui propose un contrat d'un an de plus, mais ensuite il faudra baisser le prix. Il n'a pas voulu, et là, ça s’arrête. (…) Attention, j'étais aussi fan de Julian. Je l'ai découvert grâce à Molly (le recruteur Johan Molly,) et je l'ai vu progresser en tant que coureur. Ensuite, on lui a offert un contrat de trois ans pour une somme importante. À l'époque, il valait le coup, vu ses performances. Seulement, ça n'a plus fonctionné », a poursuivi Patrick Lefevere concernant le cas Alaphilippe.