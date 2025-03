OM : Un joueur débarque complètement bourré, ça a chauffé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien joueur de l'OM, Eric Di Méco a dévoilé une anecdote sur sa carrière internationale. Sélectionné à 23 reprises en équipe de France, il avait été sérieusement réprimandé par Michel Platini, alors sélectionneur des Bleus. Et pour cause, accompagné de sept autre joueurs marseillais, il s'était rendu au rassemblement ivre après un déjeuner arrosé.

Eric Di Méco n’était pas le plus discipliné durant sa carrière de joueur. Et sur le plateau du Super Moscato Show, l’ancien membre de l’OM a lâché une anecdote qui le prouve. Avant de rejoindre un rassemblement de l’équipe de France, Di Méco, accompagné d’autres joueurs marseillais, avait fait un détour par la Maison d’Alsace, un restaurant qui comme son nom l’indique est spécialisé dans la gastronomie alsacienne.

La révélation de Di Méco

« On était huit Marseillais convoqués. Avant d’aller au rassemblement à 16h, on avait décidé d’aller manger une choucroute à la Maison d’Alsace. Évidemment, on avait un peu chargé la mule. Bien sûr, on est arrivé en retard , un peu éméché » a confié Di Méco sur RMC.

« J’ai fini sur le banc »

Alors sélectionneur de l’équipe de France, Michel Platini les avait puni à sa manière. « Platini nous a engueulé et ensuite séance de jeu de têtes. Quand tu es saoul… Le soir, il nous avait crevé. J’ai fini sur le banc » a lâché Di Méco.