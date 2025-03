Mbappé : La blague qui le fait craquer !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En lice pour rafler tous les trophées avec le Real Madrid cette saison, Kylian Mbappé chasse toujours son premier Ballon d'or et évolue à la Casa Blanca aux côtés de Luka Modric, lauréat de l'édition 2018. De quoi lui inspirer une blague en conférence de presse qi a eu le mérite de faire rire le Croate.

Quatrième et troisième du Ballon d'or en 2018 et 2023, après le sacre de l'équipe de France à la Coupe du monde et dans la foulée de la défaite en finale du Mondial 2022, Kylian Mbappé court toujours derrière son premier Ballon d'or. Du haut de ses 26 ans, le capitaine des Bleus a signé au Real Madrid, club dans lequel Karim Benzema, Luka Modric et Cristiano Ronaldo ont entre autres été sacrés ces 10 dernières années.

«Je vais demander à Luka comment faire, il va me dire»

« Ils sont des joueurs irremplaçables, je n’essaie pas de prendre leur place. Pour gagner le Ballon d’Or, je vais demander à Luka comment faire, il va me dire ». a confié un Kylian Mbappé souriant en conférence de presse cette semaine avant de se mesurer à la Croatie de Luka Modric en quart de finale aller de la Ligue des nations remporté par la sélection croate (2-0).

«Qu’il continue de faire ce qu’il fait»

Avant la seconde manche programmée pour ce dimanche soir au Stade de France, Luka Modric a été invité à s'exprimer sur les propos tenus par Kylian Mbappé à ce sujet et en a ri avant de tenir le message suivant. « Mbappé a dit qu’il allait me demander pour savoir comment on fait pour gagner le Ballon d’Or ? Qu’il continue de faire ce qu’il fait. Qu’il continue d’aider le Real Madrid à gagner des titres. Et je suis sûr qu’il fera partie des favoris à l’avenir. Non pas pour gagner un, mais plusieurs Ballon d’Or ».