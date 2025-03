Kylian Mbappé : Le scandale au 20h de TF1 !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir manqué les deux derniers rassemblements de l’équipe de France, Kylian Mbappé a fait son grand retour avec les Bleus en ce mois de mars. Et à cette occasion, on n’a pas manqué de voir le joueur du Real Madrid dans les médias. Mbappé a notamment accordé une interview au 20h de TF1, mais voilà que ça n’a pas été au goût de tout le monde.

Cela faisait plusieurs mois qu’on n’avait plus vu Kylian Mbappé avec l’équipe de France. C’est à nouveau le cas en ce mois de mars. Le capitaine des Bleus a été rappelé par Didier Deschamps, profitant de cela pour faire le tour des médias. Mbappé a ainsi accordé une interview au Parisien et il a également été l’invité, mardi soir, du 20h de TF1 pour un entretien avec Gilles Boulleau.

« Ça me choque »

Alors que la parole de Kylian Mbappé est rare, on a donc pu l’entendre sur la première chaine européenne. Une intervention médiatique dont n’a pas été fan Damien Perquis. En effet, sur RMC, il a dénoncé cela, balançant : « Ça ne choque personne qu’il vienne au 20h ? Moi ça me choque. Il y a eu 3 rassemblements où il y a eu des débats, des histoires autour de lui et là il revient et comme si de rien était, on va lui redonner son brassard alors que je pense qu’il a manqué de respect à beaucoup de monde. Et là, il n’y a plus d’histoire. Tout ça pour laisser l’équipe de France tranquille. Mais pourquoi le mettre 20h lui ? Tu vas jouer un quart de finale de Ligue des Nations. Ils n’ont pas gagné la Coupe du monde, ils n’ont pas gagné un Euro. Tu me dis demain, pour le Mondial, dans la liste on a Griezmann, tu l’invites parce que Griezmann revient pour le Mondial, je dis ok pourquoi pas. (…) A partir du moment ça n’allait plus au Real, on ne l’a plus entendu. La communication a été fermée avec tout le monde. Et là, comme par hasard, parce que ça revient et qu’il marque des buts, on va le réentendre. J’aurais aimé qu’il parle quand ça n’allait pas ».

« Il va au 20h parce que c’est juste une star »

Daniel Riolo avait lui toutefois tenu à monter au créneau pour défendre la présence de Kylian Mbappé au 20h de TF1. « Il va au 20h parce que c’est juste une star, c’est une star de notre sport, du football français. Pourquoi il n’irait pas ? Alors là, vraiment, je m’attendais à tout mais pas qu’on vienne lui reprocher même ça puisqu’on lui reprocher de ne pas parler. Ça fait 6 mois qu’il ne vient pas, c’est le capitaine des Bleus. En plus, c’est même Gilles Bouleau qui est allé sur place. C’est normal. C’est une star du sport français. Il vient, il donne 10 minutes d’interview où il n’y a rien de dingo, mais ça fait plaisir de le voir souriant. Il confie une nouvelle fois qu’il a eu une période très difficile, ce qu’on avait tous vu. Il revient et il est content de revenir », avait expliqué le journaliste de RMC.