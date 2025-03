Zidane : L'incroyable calvaire qui l'attend !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Didier Deschamps a d'ores-et-déjà annoncé qu'il ne serait plus sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026, le grand favori pour le remplacer se nomme Zinedine Zidane. Toutefois, Patrice Evra prévient l'ancien numéro 10 des Bleus, compte tenu de l'ingratitude des supporters français, cela s'annonce compliqué.

C'est désormais acté, Didier Deschamps ne sera plus le sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Il cèdera sa place 12 ans après son arrivée à la tête des Bleus, et Zinedine Zidane est le grand favori pour le remplacer. D'ailleurs, ils sont déjà nombreux à attendre ce changement de sélectionneurs, ce que Patrice Evra trouve irrespectueux envers Didier Deschamps. Et selon l'ancien Monégasque, ce n'est pas non plus rassurant pour Zizou.

«On n’est pas un peu des enfants gâtés?»

« On n’est pas un peu des enfants gâtés? Les gens n’en peuvent plus d’être à chaque tournoi en demi-finale ou en finale? Moi je plains son successeur. Quand j’entends les gens dire "encore un an et demi à tenir", pour moi c’est un manque de respect », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.

«C’est un grand manque de respect»

« C’est un grand manque de respect envers Deschamps que l’on parle d’un autre sélectionneur alors qu’il est encore en place et qu’il y a une Coupe du monde à préparer. Je pense qu’il y a un manque d’éducation », ajoute Patrice Evra.